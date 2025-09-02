高知で輝く人を応援する「キラッ人」。今回は高知県梼原町で日本古来の建築技術を受け継ぐ茅葺き職人の男性です。



穏やかな色合いが自然とともに美しい景観を作り上げる「茅葺き屋根」。全国的にも目にすることが少なくなった、日本の原風景ともいえる茅葺き屋根を守り、残そうと活動する男性がいます。



■川上さん

「梼原の中で、梼原だからこそできる、梼原からやれるんだよというところを前面に押し出していきたいと思ってます」





今回のキラッ人は「茅葺きの伝統技法を次世代へ」。茅葺き職人・川上義範（かわかみ よしのり）さんです。県西部に位置する「雲の上の町」梼原町。中の川地区にある江戸時代から続くという茶堂で、約20年ぶりとなる茅葺き屋根の葺き替え作業がおこなわれていました。作業の指揮をとるのは川上義範さん（77）。昔ながらの技法を受け継ぐ四国で唯一の茅葺き職人です。川上さんは真剣かつ優しい目で茅葺き屋根をみつめます。■川上さん「我が子の成長を見届けるようなね、これで23年経ったかなという気持ちで今やっている。自然に感謝しながら、これから先、3年5年先わからんですけど、そういう中でも風雪に耐えて長生きをしてくれよ、この家を守ってくれよという一つの気持ちだけですかね」川上さんたちは角（すま）と呼ばれる屋根を形作る4つの角に沿って一定の長さに束ねられたカヤを葺きあげ、専用の道具を使って形を整えていきます。少しのズレでも見栄えに大きく影響すると話す川上さん。屋根の外側と内側、両方から葺き替え具合を確認しながら作業をすすめてていきます。修復作業の仕上げとなるのが、棟づくり。屋根の一番上になる「棟」を仕上げます。茅葺き屋根で最も地域性があらわれる工程です。■川上さん「ここから上が梼原独特の作りです」川上さんが守り続けているのが、カヤとワラのみで仕上げる昔ながらの技法。「タブサ」と呼ばれるカヤの束を縦に葺いていきます。このような棟じまいの建物が見られるのも今では少なく、川上さんはこの技法を伝えられる四国で唯一の貴重な職人です。■川上さん「これが無かったら2・3日で雨漏りする。だからこれはカッパの代わりをするんですね。雨傘の代わり。これはどんな事があっても一番大事。優れた技術であり、言葉では言い表せない財産でしょうね」梼原独特の雨風にも強い丈夫な屋根に仕上げていきます。葺き替えの開始から10日あまり。■川上さん「どうぞこの家を守ってください」五穀豊穣を願う神事をおこない、修復作業が完了しました。生まれ変わった茶堂に早速、地区の住民が訪ねてきました。■地域の人「ようできちゅう。まっこと」■川上さん「ようできたというのもあれやけど、そこそこはね」■地域の人「いやいや、大丈夫。今までにない綺麗な」■川上さん「そうやって言うてもろうたら職人冥利につきる。我々だけで守れるものじゃない です。地元の協力があってこそできる事でしてね。本当にもう感謝の一言。地元の人には本当に感謝してます」川上さんは旧梼原村出身。幼いころは地域で材料のカヤを育て、住民たちが手伝いあいながら茅葺き屋根のふき替えをおこなう「結い」と呼ばれる営みがあり、川上さんも大人に混じって自然と技を覚えました 。■川上さん「楽しかったですよ。（結いで）心が1つになってね、全員が全員。本当にもう心打ち解けた兄弟以上、心の通う打ち解けた間柄だったですよ」日本の原風景の1つとして息づいていた茅葺き屋根。しかし、高度経済成長による生活様式の変化などでその数は激減。今も梼原町内に残る茅葺き屋根はわずか14棟です。結いの文化はなくなり、職人も一人、また一人と減っていきました。そんな中、川上さんは伝統の茅葺き屋根を守りたいと40年以上にわたり国や県などが指定する文化財の茅葺屋根の修復や葺き替えに携わってきました。声がかかれば県内だけでなく中四国や関東にも向かい、これまでに約100棟の修復や葺き替えを続けてきました。その活動が評価され、去年、茅葺き職人としては県内初となる「現代の名工」に選ばれました。さらにこの夏、日本最大級のミュージアム施設、東京の国立科学博物館に川上さんの茅葺き屋根が展示されるなど、川上さんの持つ伝統技術が今、注目されています。■川上さん「自分ながらにもどんな運動をしてでもどんな事をしてでも残すんだという生きがいですかね、これは強いですよ」川上さんが今、力を入れていること。それは茅葺き屋根の未来を次世代へつなぐことです。川上さんの下には、その貴重な技術を習得しようと現在5人が通っていて、川上さんも日々、技術の継承をおこなっています。■弟子の津村祥平さん「使うカヤがちょっとずつ違ったり、屋根の形も違うので毎回新しく覚える事が結構多い。楽しいです」■弟子の中越樺寿樹さん「僕のばあちゃん家が茅葺きだったので、こういう伝統的なやつに携われるっていうのはありがたいですね。自分でもちょっとでも葺けるようになっていきたい」そして、地元・梼原で材料となるカヤをまかなえることを目指し、カヤ場の整備も始めています。現在の収穫量は約400束で、今回修復した茶堂の屋根の量にも足りていませんが、引き続き整備を続けて梼原の茅葺き文化を守ることにつなげたいといいます。■川上さん「梼原の茅葺きを守っていく本当の源ですかね。これがあるからこそ茅葺きが継続できるんですよ。茅葺きをやるためにはこれが必要なんですよ。これをするためには平素からこういう管理をせないかんですよという1つのモデルケースにしたいと思っています」今年10月に78歳となる川上さん。次世代に茅葺きの伝統をつなぐ取り組みとともに伝えたいのは、かつて自身も経験した集落みんなで助け合う「結い」の精神です。■川上さん「茅葺きに対する仕事の時においてはね、みんな一つになる。こういうような気持ちを一つにする、集中するというところに重きをおいて。梼原の中で、梼原だからこそできる、梼原からやれるんだよというところを前面に押し出していきたいと思ってます」四国唯一の茅葺き職人の棟梁・川上義範さん。これからも愛する梼原の茅葺き屋根の未来を見つめ続けます。