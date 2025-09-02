最後を飾る特別仕様車、ニュルで準備中

アウディは、現行のホットハッチ『RS3』の象徴的な直列5気筒エンジンを記念する特別仕様車を開発中だ。このエンジンは、迫り来る欧州排出ガス規制の影響で生産終了の危機に直面している。

【画像】希少な5気筒エンジン搭載ハッチバック【アウディRS3を詳しく見る】 全22枚

新しい特別仕様車は来年初頭に発売される見込みで、最近、ドイツのニュルブルクリンク・ノルドシュライフェでテスト走行が確認された。



アウディRS3の直列5気筒エンジン

そのテスト車両は、従来よりもアグレッシブなフロントスプリッター、新設計のカナード、大型のリアスポイラーを備えており、サーキットでの走行性能を追求していることがわかる。

ブレーキキャリパーも新設計のようで、標準のブラックではなくブルーに塗装されている。これは制動力の強化と、特別なカラーリングやリバリーの可能性を示唆している。

おそらく性能も大幅に強化され、現行RS3パフォーマンス・エディションの最高出力406ps、最大トルク51.0kg-mを上回ると予想される。

アウディ・スポーツの元マネージングディレクターであるセバスチャン・グラムス氏は2023年、AUTOCARの取材に対し「5気筒エンジンはまだ発展の余地がある」と語っていた。

オランダのスポーツカーメーカー、ドンカーブートは以前、F22向けに2.5L 5気筒ターボエンジンを500psまで強化した実績を持つ。

アウディがそこまで追求するかどうかは不明だが、出力の大幅な向上により、メルセデスAMG A 45 Sの421psを上回る可能性もある。

この特別仕様車を最後に、現行世代のRS3と5気筒エンジンは幕引きとなるだろう。

5気筒エンジンは2011年の登場以来、RS3の最大の特徴であったが、アウディは現行型とともにこのパワートレインの生産を終了する方針だ。

ただし、再設計や電動化といった方法で排出ガス規制に対応する可能性はまだ残されている。