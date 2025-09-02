ZB1・リッキー、上半身露わにしてタトゥー公開！色気たっぷりのレアSHOTに「手加減して」【PHOTO】
ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、リッキーがタトゥーを公開し、ファンをざわつかせた。
9月2日、リッキーはZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新。
キャプションには「ICONIK」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。
公開された写真は、ZEROBASEONEの1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のタイトル曲『ICONIK』のミュージックビデオを撮影しているときのリッキーを捉えたものである。
写真のなかのリッキーは、全身黒色の衣装を身に纏っている。暗いスタジオのなかで照明に当たりながらポーズを取る彼は、輝かしい美しさを見せた。なかでも、存在感を放っているのは、肋骨にある大きなタトゥーの写真だ。細身の美しい上半身を露わにして、ファンを驚かせた。
投稿を目にしたファンからは、「最後の（タトゥーの）写真のせいでなめていた飴がのどにつっかえた」「手加減して」「最後の写真があまりにも貴重なのでデータを使いながら見てる」といった反応が寄せられていた。
なお、去る9月1日、リッキーが所属するZEROBASEONEは『NEVER SAY NEVER』をリリースした。