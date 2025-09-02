散歩中、男の子に撫でられてご満悦の超大型犬ワンコ。優しい時間が流れていましたが、とあるハプニングが…？あまりにホッコリする出来事を捉えた投稿は、記事執筆時点で18.6万回再生を突破。「全部がかわいい」「幸せ空間」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：散歩中、男の子に出会った超大型犬→撫でてもらっていたら…あまりにも平和な『まさかのハプニング』】

街の人気者「あざちゃん」

TikTokアカウント「doggy_kinoco」の投稿者さんの愛犬は、超大型犬バーニーズマウンテンドッグの「きのこ・あざらし・ヴィクトリア」ちゃん。ご家族の希望の名前と血統書名を組み合わせたお名前で、普段は「あざちゃん」というニックネームで呼ばれているのだとか。

街の人気者のあざちゃんを見知っている方は多いようで、この日も散歩中、小さな男の子を連れたお母さんに『あざちゃ～ん！』と話しかけられたそう。

『あいた』と言いながらあざちゃんを撫でる男の子はとっても嬉しそうだったとか。もしかすると『あざちゃん』と言っているのかもしれませんね。

男の子に撫でられてご満悦♪

背中やお腹周りだけではなく、犬にとって敏感な尻尾を触られても嫌がるどころか嬉しそうなあざちゃん。今までたくさんの人に可愛がってもらったため、きっと人との触れ合いが大好きなのでしょう。

『ぐずっているときにあざちゃんを見せるとすごく喜びます！』とのお母さんの言葉に、投稿者さんも感無量な様子。あざちゃんの癒しパワーはすごいものがありますね。

平和すぎるハプニング！？

ナデナデタイムが続く中、あざちゃんがふいに男の子の前を横切ろうとすると、大きくて立派な尻尾が男の子の顔面を直撃したそう…！

結構な勢いでパンチしてしまったため投稿者さんも『痛くなかった？』と聞くと、笑顔を見せてくれたとか。大好きなあざちゃんになら尻尾パンチも嬉しいのではないでしょうか。

あまりにも平和なハプニングには、多くの人が優しい笑顔になったのでした♡

あざちゃんと男の子とのやり取りにホッコリした人は多いようで「可愛いが渋滞してる」「小さな子にも優しいんだね」「尻尾の一撃はお別れの挨拶！」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「doggy_kinoco」には、人気者のあざちゃんがたくさんの人たちと触れ合う光景が紹介されていますよ。ぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「doggy_kinoco」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております