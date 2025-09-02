福岡県糸島市消防本部で２０１７年、部下へのパワハラを理由に懲戒処分を受けた元消防職員ら２人が処分の取り消しなどを求めた２件の訴訟の上告審判決で、最高裁第３小法廷（石兼公博裁判長）は２日、処分を取り消した２審・福岡高裁判決を破棄し、原告側の請求を棄却した。

元職員らの敗訴が確定した。

問題となったのは１７年３月の処分。係長だった元職員は０３〜１６年、部下１０人に対し、熱中症になるまで訓練を繰り返して意識不明にさせたり、訓練を受けなかったペナルティーで腕立て伏せを１００回強いたりしたほか、「殺す」「死ね」と暴言を吐いたなどとして懲戒免職となった。元係長の部下だった職員も１１〜１２年、新人の部下を宙づりにして懸垂させたなどとして停職６か月となった。

１審・福岡地裁判決と２審判決は、２人に懲戒処分歴がなかったことなどから、処分は重すぎるとして取り消した。これに対し、同小法廷は２人の行為を「指導の範ちゅうを大きく逸脱した不適切な言動だ」と指摘。緊密な意思疎通が重要な消防組織において「甚だしく職場環境を害すもので看過できない」とし、処分は妥当だと結論付けた。