¡ÚÅÅ·â¼Ç¤¡Û¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¦¿·Ï²¹ä»Ë²ñÄ¹¤È¤Ï¡© ÁÏ¶È²È°Ê³°¤Ç¤Ï½é¤Î¼ÒÄ¹ ¡È·ÐºÑ³¦¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤â¡¡°ãË¡ÌôÊª¤òÍ¢Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÁÜºº
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¿·Ï²²ñÄ¹¤¬¼Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±Ä¿Ø¤â¶Ã¤¤¤¿¡ÈÆÍÁ³¤Î¼Ç¤·à¡É¡£°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥µ¥×¥ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡¢¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ä
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡Ä»°æ¿®¹¨ ¼ÒÄ¹
¡ÖºòÌë¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¢¿·Ï²¹ä»Ë¤¬¼Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ª¤è¤½10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿¿·Ï²²ñÄ¹¤Î¡ÈÅÅ·â¼Ç¤¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡Ä»°æ¿®¹¨ ¼ÒÄ¹
¡Ö¿·Ï²»á¤«¤é¤Ï¡¢Å¬Ë¡¤ÎÇ§¼±¤Î¤â¤È¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤ÆÁÜºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·Ï²»á¤ÏÂçËãÍ³Íè¤Î¡ÖTHC¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÊ¡²¬¸©·Ù¤«¤é¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ä¡¢¼«Âð¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¿·Ï²»á¤Ï¡ÖÅ¬Ë¡¤ÊÀ½ÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£
·ë¶É¡¢ÁÜº÷¤Ç°ãË¡ÌôÊª¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢´Ê°×Åª¤ÊÇ¢¸¡ºº¤â±¢À¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö²ñÄ¹¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤ò·ç¤¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¼èÄùÌò¤¬Á´°÷°ìÃ×¤Ç¼¿¦¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡Ä»°æ¿®¹¨ ¼ÒÄ¹
¡ÖÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀ²Å·¤ÎðÈðÎ¡É¤À¤Ã¤¿¼Ç¤¡£¿·Ï²»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡Ä
¥í¡¼¥½¥ó¡¡¿·Ï²¹ä»Ë ¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡Ò2005Ç¯¡Ó
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¼¤ÒÀ¸Á¯¤Ç¾®Ê¬¤±¤·¤¿À¸Á¯¤ò¤ªµÒÍÍ¤¬Íß¤·¤¤¤È¡×
Áí¹ç¾¦¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2002Ç¯¤Ë43ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¥í¡¼¥½¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£11´üÏ¢Â³¤ÎÁý±×¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼ÂÀÓ¤òÇã¤ï¤ì¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ËÁÏ¶È²È°Ê³°¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¼ÒÄ¹¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡¿·Ï²¹ä»Ë ¼ÒÄ¹¡Ê½¢Ç¤»þ¡Ë¡Ò2014Ç¯¡Ó
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤òÆüËÜ½é¤ÎËÜÅö¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤È¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
¤ª¤è¤½10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î·è»»¤Ç¤ÏÇä¾å¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¡¢ÁÏ¶È²È¤ÎÄ»°æ»á¤Ë¼ÒÄ¹¿¦¤ò¾ù¤ê¡¢²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤È¤È¤·4·î¤«¤é¤Ï·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½´´»ö¤Ë½¢Ç¤¡£
¡È·ÐºÑ³¦¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÌäÂê¤ËÀåË¯±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤â¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¡Ä
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¡¿·Ï²¹ä»Ë ÂåÉ½´´»ö¡Ê2023Ç¯¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Þ¤ºÂçÊÑµ¿¤ï¤·¤¤¡£Ì¾Á°¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ë¤³¤È¼«¿È¤â¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ¤³¤ì¤Ï°ä´¸¡×
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¿·Ï²»á¤Î¼Ç¤¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¶ÈÀÓ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£