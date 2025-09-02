8月21日にイセエビ漁が解禁され、県内の産地のひとつ阿久根市でも、連日水揚げが続いています。そうした中、1日から「伊勢えび祭り」も始まりました。イセエビをふんだんに使ったおいしい料理を登島アナウンサーが食べてきたようです。



午前5時ごろ、阿久根市の港で水揚げされてきたのは…。



「大漁です！大漁」



秋の訪れを告げるイセエビです。固定式の網を前日の昼に仕込み早朝に回収します。2日は約174キロが水揚げされました。





(北さつま漁協・鮫島誠さん)「(阿久根のイセエビは)身がしまっていて美味しい。2025年も大量に出荷できたらいいなと思う」イセエビは水温が高い時期に活発に行動するため、水温が下がる前の今の時期が水揚げのピークです。そんな中、阿久根市ではイセエビ漁の解禁を祝う毎年恒例の「伊勢えび祭り」が1日から始まりました。市内の10店舗で様々なイセエビ料理を味わうことができます。こちらは海のすぐ隣に店をかまえる「日本料理まつき」。新鮮なイセエビのコース料理が堪能できます。店主自らが目の前で捌き、新鮮なままいただけるのが魅力です。(日本料理まつき・松木洋輔店主)「捌いてから3分から5分以内に食べていただくイセエビになります」イセエビを含む地元の新鮮な食材にこだわったコース料理の完成です。まずは、いき造りから。(登島凜アナウンサー)「弾力がすごい。噛めば噛むほど甘さが広がる。塩のシンプルな味付けでエビの甘さがさらに引き立っている」続いてはイセエビの味噌汁。(登島凜アナウンサー)「エビの旨みがぎゅっと詰まっている。伊勢エビのだしがしっかりと出ていてコク深いが後味はすっきり」阿久根の「伊勢えび祭り」は10月31日までです。天候によってはイセエビが獲れないこともあるため、予約が必要な店もあります。参加している店舗は阿久根市の観光サイトなどで確認できます。