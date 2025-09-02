みなみかわ、普段は明かされない“本名”に共演者が大興奮「いい名前！」「かわいい！」
お笑い芸人・みなみかわが1日深夜放送の『伊沢みなみかわのクイズに出ない世界』に出演。意外すぎる“本名”が明かされた。
【写真】家族旅行を楽しむ、みなみかわ＆長男・次男の親子3ショット
この日番組では新企画「平成えもえもクイズ」を放送。空前の平成ブームが巻き起こる中、タレント・伊沢拓司、同局の弘中綾香アナウンサーが“エモい”気持ちになれるような、平成にちなんだクイズが展開された。
クイズ前には出演者3人の平成時代の写真が公開された。みなみかわは高校時代の写真が披露され、その素顔を見た弘中アナは「え！めっちゃ真面目！かわいい！」と興奮すると、アルバムに明記された「南川聡史」との本名にも着目。「しかも、さとしって言うんですか！いい名前！」とさらに声を上げた。
この反応にみなみかわは困惑気味に「どう思ってたんですか！俺のこと！」とツッコみつつ、「女の子としゃべるのも恥ずかしかったのに…どうしてこうなった」と自虐した。
【写真】家族旅行を楽しむ、みなみかわ＆長男・次男の親子3ショット
この日番組では新企画「平成えもえもクイズ」を放送。空前の平成ブームが巻き起こる中、タレント・伊沢拓司、同局の弘中綾香アナウンサーが“エモい”気持ちになれるような、平成にちなんだクイズが展開された。
クイズ前には出演者3人の平成時代の写真が公開された。みなみかわは高校時代の写真が披露され、その素顔を見た弘中アナは「え！めっちゃ真面目！かわいい！」と興奮すると、アルバムに明記された「南川聡史」との本名にも着目。「しかも、さとしって言うんですか！いい名前！」とさらに声を上げた。
この反応にみなみかわは困惑気味に「どう思ってたんですか！俺のこと！」とツッコみつつ、「女の子としゃべるのも恥ずかしかったのに…どうしてこうなった」と自虐した。