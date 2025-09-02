“元祖可愛すぎる”女性パチスロライターのフェアリン（32）が29日に配信されたABEMA「パーラーカチ盛りABEMA店」にゲスト出演。お酒での大失敗を明かした。

同番組は“パチンコ店”を舞台にしたパチンコ・パチスロバラエティー。この日は、レインボー・ジャンボたかおがママ役を務める「スナックジャンボ」を放送した。

ジャンボが「お酒めっちゃ好きよね？」と確認すると、フェアリンは「はい、めっちゃ好きです」と返答。さらにジャンボが「ふぉいちゃん、死ぬほど酒癖悪いから気をつけて」と共演者のDJふぉいの名前を出して注意喚起した。

すると、なぜかフェアリンは「いや、いや、いや。死ぬほどは言いすぎですよ！」と勘違い。ジャンボが「フェアリンちゃんのこと言ってないよ」と笑いながらツッコミを入れた上で、「さぞ心当たりがあるんだろうね。お酒で失敗とかはしてるの？」と追求すると、フェアリンは「テレビ壊しちゃったりとか…」とお酒での大失敗を告白した。

「朝起きたら画面が割れていた。go for itという曲を聞いていたが、ペンキでテレビに“go for it”と書いていた」と説明し、自らスマホで現場の写真を共演者たちに見せると「こわっ！」と驚きの声が上がった。

さらにジャンボは「酔ったら、記憶無くすことあったりするの？」と質問。フェアリンは「全然ありますね！」と即答。

ジャンボは「正直、朝起きたら知らない男が隣にいて“ヤバッ！やっちゃった私…”みたいなパターンはあったりしたの？」と聞くと、フェアリンは沈黙して目を伏せた。この反応にジャンボは「ある人だ」と大爆笑。フェアリンは「いや、いや、いや。私のイメージが…」と苦笑いした。