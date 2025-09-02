習近平主席、パキスタンのシャバズ首相と会談―中国

中国の習近平国家主席は9月2日午前、北京の人民大会堂で2025年上海協力機構（SCO）サミット、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念する活動に出席するため訪中したパキスタンのシャバズ首相と会談しました。

習主席は、中国とパキスタンは兄弟のような関係だと述べ、「世界では百年に一度の局面の大きな変化（百年変局）が加速する中、双方は新時代におけるより緊密な運命共同体の構築を加速し、両国の人々により良い幸福をもたらす必要があり、周辺諸国との運命共同体を構築するため、模範を示さなければならない」と強調しました。またパキスタンと共に努力して、両国の経済回廊「2.0アップグレード版」と二国間自由貿易協定のアップグレード版を構築することに意欲を示しました。

シャバズ首相は、中国人民抗日戦争勝利80周年に祝賀の意を表し、「中国共産党が世界反ファシズム戦争において重要な役割を果たし、中国を救い、世界も変えた」と述べました。また、「パキスタンは断固として一つの中国の原則を実行していく。パキスタン国内の中国人居住者、中国のプロジェクトや機関の安全を全力で守る」と強調しました。さらに、「習主席が打ち出したグローバルガバナンスイニシアチブは世界の平和な発展と安定に重要な意義を持ち、パキスタンは全面的に支持し、積極的に実行していく」と述べました。（提供/CRI）