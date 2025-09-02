【山田涼介】プロゲームチームに電撃加入！ ゲーマー“LEO”としてゲーム好きからも人気を集めるワケ
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんが、プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」に“LEO”名義で加入することを発表しました。
まず、山田さんとゲームの歴史をひも解いていきましょう。本格的にゲーマーとして知名度を上げたのは、2021年9月に開設したYouTubeチャンネル「LEOの遊び場【山田涼介】」からです。山田さんがゲームのことだけを配信するゲームチャンネルで、世界的人気のFPSゲーム「Apex Legends」のプレイを中心に配信。実況配信を定期的に行い、チャンネル登録者数は2025年5月に100万人を突破しています。
山田さんは、トップアイドルであり日本を代表する俳優として活躍中。常に多忙を極めていますが、さらにプロゲーマーとしての活動が加わることになり、大きな話題を集めています。
山田涼介×ゲームの歴史は？ “LEO”として支持を集める山田さんといえば、芸能人としては知名度抜群ですが、一般的にはゲーマーとしてのイメージはありません。テレビ番組などでゲーム好きだとは明かしていましたが、プロになるほどの腕前であることを知らなかった人も多いのではないでしょうか？
ゲーム配信者としての実績が認められ、山田さんは単独でYouTube PremiumのCMにも出演。現在では、「アイドル・山田涼介」のファンだけでなく、“LEO”としても新たな支持者を増やして、ゲーマーとして絶大な支持を集めています。
多忙な中、腕を磨き続ける“本気”の姿勢なぜ山田さんは、ゲーム好きからも人気を獲得できたのでしょうか？ 理由の1つは、長い期間をかけて真摯（しんし）にゲームを配信し続けたからでしょう。
アイドルとして活動しつつ、ドラマや映画にも数多く出演している山田さんは、間違いなく多忙です。インタビューでも明かしていますが、そんな中で寝る時間を削りながらゲームをしています。Hey! Say! JUMPのツアーにもパソコンを持参してプレイするほどで、常に自分の腕を磨き続ける姿勢が評価されてきました。生配信や動画の配信を定期的に行い、本気であることがゲーム好きにも通じたのでしょう。
ちなみに、山田さんは「Apex Legends」の大会など、イベントにも参加しています。超一流芸能人でありながら、とにかくうまくなるために試行錯誤している姿がアイドルファン以外にも認められたのでしょう。
山田涼介が成し遂げた「プレデター」の偉業ゲームの腕前が高いことも、ゲームファンから認められた理由だと考えます。山田さんは、2023年に「Apex Legends」の最高ランクとされる「プレデター」の称号を獲得したことがあります。このゲームのランクは8段階あり、プレデターはランクポイントが上位750人のプレイヤーに与えられるもの。当時の総プレイヤー数が7000万人を超えていたと報じているメディアもあり、どれだけの偉業を山田さんが成し遂げたのかが分かります。
それだけの腕前があれば、テレビ番組などで全面的にゲーマーとしてのキャラクターを押し出して企画にしたいところ。しかし、山田さんは謙虚な姿勢を貫き、あまりテレビではゲーマーとしてのキャラクターを強く見せていない印象です（多少はゲーム好きをアピールしていますが）。今回の「Crazy Raccoon」への加入は大きなニュースとなりましたが、芸能人として嫌らしく商売のネタにしていない真摯な姿に、ゲームファンも称賛を送っているのではないでしょうか？
山田涼介はeスポーツの世界でどんな輝きを放つのか？そんな山田さんですが、プロゲーミングチームへの参加でさらにゲーマーとしての活動が増えていくことが予想されます。現在、eスポーツは世界的な人気となり、日本でも注目されているところ。知名度の高い山田さんが本格参戦することで興味を持つ人が多くなり、eスポーツがさらに盛り上がることでしょう。
ただ、一部ゲームファンの間では、山田さんの「Crazy Raccoon」加入に否定的な意見があるのも事実。そういった厳しい目を、山田さんがどうやって覆していくのかにも注目が集まります。
これまで長く、アイドルや俳優として新境地を切り開いてきた山田さん。ゲーマーとしてどんな輝きを見せてくれるのか。山田さんの進化に期待しましょう。 この記事の筆者：ゆるま 小林
