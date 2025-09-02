見取り図のリリー（41）が2日、都内で行われたABEMAの恋愛リアリティー番組「ラブキャッチャージャパン2」（9月16日放送開始）の記者会見に出席し、モテるコツを語った。

8月28日にフリーアナウンサー今川菜緒（28）と真剣交際していることが写真週刊誌「フライデー」で報じられ、記事内で「芸人NO・1のモテ男」などと記されていた。質疑応答でモテるコツについて聞かれ「60万のかばんを買ってあげる。それです」と即答。報じられた今川アナについては「今回は一銭たりとも使っていません。全部出してもらっています」と語り、相方の盛山晋太郎は「絶対いくらか使ってるやろ」と突っ込んだ。

リリーはその後も「女性は365人いるので毎日変わりますから。マスコミのみなさん、次は違う女みせたるから来てください」と宣言。隣できいていた、インフルエンサーの、とうあ（22）は「本当にちょっとキモめ。キモおじです」と話してスタジオの笑いを誘っていた。

「ラブキャッチャージャパン2」は真実の愛か賞金のどちらを求めるかを選んだ男女10人が共同生活を送り、相手の選択したものを探りながら目的達成へ向けた駆け引きを繰り広げる番組。会見には見取り図やとうあと共にMCを務める山本舞香、木村昴も登壇した。