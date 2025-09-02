Minimalの新作スイーツ登場♡2周年記念ケーキ＆限定企画

日本発のスペシャルティチョコレート専門店「Minimal」が展開するPatisserie Minimal祖師ヶ谷大蔵が、2025年9月で2周年を迎えます。これを記念して、カカオの果実味を堪能できる「チョコレートショートケーキ」や、抹茶とオレンジを組み合わせた「抹茶のムースケーキ」など、新作スイーツが登場。さらに9月3日から28日まで、感謝の気持ちを込めた全商品10％オフの特別企画も実施されます♪

カカオを味わう新作スイーツ

Minimalならではのカカオの魅力を詰め込んだ新作スイーツがラインナップ。

「チョコレートショートケーキ」（780円）は、カカオ豆とカカオパルプを使用し、見た目の濃厚さに反して軽やかでフルーティな味わいが特徴。

「抹茶のムースケーキ」（840円）は、抹茶の芳醇な風味にオレンジの酸味とホワイトチョコレートの甘みを重ねた三位一体のバランスが魅力。爽やかで奥行きある大人のデザートに仕上がっています。

食感も楽しい限定スイーツ

手土産にもぴったりな「ナッティシュー」（520円）は、濃厚なチョコレートクリームをぎっしり詰め込み、シューの表面にはカカオニブを忍ばせて香ばしさをプラス。噛むほどにカカオの深みを感じられます。

さらに9月限定で登場する「ビッグチョコレートフィナンシェ」（1,730円）は、通常の約5倍サイズ！外はサクッと、中はしっとり。

大きめのチョコレートチップ入りで、シェアにも自分へのご褒美にもおすすめです♡

2周年感謝企画で全品10％オフ

2周年を記念して、2025年9月3日から28日までの期間中は、全商品が10％オフに。ケーキやシュークリーム、限定フィナンシェだけでなく、土日限定・予約制のデセールも対象です。

数量限定のため、気になる方はお早めに訪れてみてください。お得に特別な味わいを楽しめる、今だけのチャンスです。

今だけのMinimal新作を味わって

Patisserie Minimal祖師ヶ谷大蔵の2周年を彩る新作スイーツは、カカオの奥深さを引き出した特別なラインナップ。

軽やかでフルーティなショートケーキから贅沢サイズのフィナンシェまで、どれもこの時期だけの特別感にあふれています。

さらに9月中は全商品10％オフで楽しめるのも嬉しいポイント。自分へのご褒美や大切な人とのティータイムに、ぜひMinimalの新作を味わってみてください♪