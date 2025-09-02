「キャバ嬢復活？」愛沢えみり、37歳最新ショット公開「こんな綺麗で素敵な2児のママ、見たことない！」
元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは9月1日、自身のInstagramを更新。37歳の誕生日を迎え、最新ショットを公開しました。
【写真】愛沢えみりの37歳バースデーショット
「写真は会社のメンバーが昔の私のテイスト？笑でお祝いしてくれて」と説明のある通り、キャバ嬢時代を彷彿（ほうふつ）とさせるきらびやかなお祝いスタイルとなっています。また、「37歳、私らしく仕事も育児も頑張っていきたいです」と今後の抱負も明かしました。
コメントでは「お誕生日おめでとうございます」「いつもどんどん前進していく姿が大好きです」「ずっと変わらぬ美しさ、尊敬します」「こんな綺麗で素敵な2児のママ、見たことない！」「昔テイスト懐かしい感じ最高〜」「キャバ嬢復活？」「キラキラが最強に似合う！！」と、絶賛の声が集まっています。
(文:中村 凪)
【写真】愛沢えみりの37歳バースデーショット
「キラキラが最強に似合う！！」愛沢さんは「37歳を迎えました。いつも応援してくださる皆様本当にありがとうございます」とつづり、5枚の写真を投稿。ワンショルダーの黒レースのミニ丈ワンピースを着用し肩や太ももがあらわになった姿です。真っ白なバースデーケーキを片手に持っています。
コメントでは「お誕生日おめでとうございます」「いつもどんどん前進していく姿が大好きです」「ずっと変わらぬ美しさ、尊敬します」「こんな綺麗で素敵な2児のママ、見たことない！」「昔テイスト懐かしい感じ最高〜」「キャバ嬢復活？」「キラキラが最強に似合う！！」と、絶賛の声が集まっています。
第2子の出産を報告8月19日には「先月、第二子を無事に出産いたしました」とつづり、第2子を抱く姿を公開していた愛沢さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)