『しあわせな結婚』番組内の表現に一部誤りを報告 配信中の作品は「随時修正、差替え作業」で対応
俳優の阿部サダヲが主演、松たか子が共演するテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜 後9：00）の公式Xが2日までに更新され、番組内で一部誤っていた表現があったことを発表した。
【集合カット】華やか〜！夏らしく浴衣姿で登場した阿部サダヲ、松たか子ら豪華出演者たち
「番組よりお知らせ」としたXの投稿では、「番組内で、登場人物の年齢にまつわる表現に一部誤りがあったことが判明しました。現在配信中のものに関しましては、随時修正、差替え作業を行っております。引き続き「しあわせな結婚」をお楽しみください。」と説明している。
本作は、脚本家・大石静氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手がけ、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。松と阿部は、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりとなる夫婦役で“マリッジ・サスペンス”という新境地に挑む。
