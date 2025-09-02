¡Ö¥é¥¹¥È¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¤«¤é22Ç¯¡Ä¾®Àãà48ºÐ¤Î´ÓÏ½¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËµÓ¸÷¡Ö²£´é¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡ÖÅ·½÷¤Î¤è¤¦¡×
¹õ¤ÈÇò¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÁõ¤¤¤Ç
¡¡½÷Í¥¤Î¾®Àã(48)¤¬È´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À»ï¡ÖÏÂÜÛ¡×(¾®³Ø´Û)10-11·î¹æ¤Ø¤Î·ÇºÜ¤òÊó¹ð¤·¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHERMES¡×¤È¡Ötiffany¡×¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁõ¤¤¤È¡¢ÊÆ¹ñ¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Î¥ª¡¼¥¯¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ÎÄí±à¤Ç»£¤Ã¤¿Çò¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¡£È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤ÈþÈ©¤ÇÈþËÆ¤ò¤¤é¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤ó¤À¡×¡Ö²£´é¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡Ö¾®ÀãÍÍ¡¢Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÅ·½÷¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï¤À¡¼¡×¡ÖâÁ¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¥Û¥ó¥È¡¢¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¡¼¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àã¤Ï¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç½÷Í¥¶È¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¤Î¡Ö¥é¥¹¥È¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£05Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖALWAYS »°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡×¤ÇÂè29²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡£3»ù¤ÎÊì¡£