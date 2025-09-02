SHIHO、BTS・BLACKPINKメンバーら豪華著名人との2ショット公開「スタイルが素晴らしすぎる」「美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/02】モデルのSHIHOが、9月2日に自身のInstagramを更新。BLACKPINK（ブラックピンク）やBTS（ビーティーエス）メンバーとの2ショット写真を投稿し、反響を呼んでいる。
SHIHOは「Kick off Art partyへ」とつづり、アジア最大規模のアートフェアである「Frieze Seoul（フリーズ・ソウル）」のオープニングパーティーに参加したことを報告した。
SHIHOはパープルのチューブトップロングドレスを着用し、ミニドレス姿のBLACKPINK・LISA（リサ）とお互いの腰に手を添えて笑顔をカメラに向けている2ショット写真を投稿。他にもBLACKPINKメンバーのROSE（ロゼ）やJISOO（ジス）、BTSのRM（アールエム）との2ショット写真も公開している。また、X JAPANのYOSHIKIや現代アーティストの村上隆との写真も投稿し、2人について「韓国でもすごく大人気でした」と続けている。
この投稿には「スタイルが素晴らしすぎる」「みんな美しい」「なんて贅沢な空間」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆SHIHO、韓国アイドルとの2ショット写真公開に反響
