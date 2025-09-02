『太陽にほえろ！』“山さん”露口茂さん訃報 “テキサス刑事”勝野洋が追悼コメント発表【全文】
俳優・露口茂さんの訃報を受け、ドラマ『太陽にほえろ！』で共演した勝野洋が追悼コメントを発表した。
『太陽にほえろ！』『耳をすませば』などに出演…露口茂さんプロフィール
『太陽にほえろ！』で露口さんは「山さん」こと山村精一を演じた。勝野は「テキサス刑事」こと三上順を演じた。
■コメント全文
デビューした若い頃から『太陽にほえろ！』の現場で本当にお世話になりました。その背中を通して、芝居は営葉だけでするものじゃない、体全体でするものだ、という真髄を勉強させて頂きました。心よりのお悔やみを申し上げます。
勝野洋
