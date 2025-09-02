山本舞香、夫・マイファスHiroのギャップに「キュン」 結婚生活明かす
俳優の山本舞香（27）が2日、都内で行われたABEMAオリジナル番組『ラブキャッチャージャパン2』(16日スタート 全8回)記者会見に出席。夫でロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiroと結婚生活を明かした。
【写真】金髪がカワイイ！鮮やかなワンピースで登場した山本舞香
会見では、番組にちなんで山本の人生年表をラブとマネーを軸に可視化。山本は大きく右肩上がりにラブにふれた地点を「27歳で結婚しました」と発表し、照れながら左手の薬指に輝く指輪をアピールした。
山本は、昨年10月にロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiroとの結婚を発表。結婚して変わったことについて、「何も怖くなくなりました。一番強い味方がいるので」と幸せオーラ全開で語った。また、「毎日飽きないようにおもしろいこととか、キュンとさせてくれてます」と告白。「ライブを見るとキュンとします」とし、「プライベートの家で見せる顔とステージで見せる顔がまったく違いますね」とギャップにときめくとのろけた山本。「ファンの方もすごく温かくて、私に手を振ってくれたりとか、アジアツアーのときには私にプレゼントをくれたりとかしました」と満面の笑みで明かしていた。
『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』の日本版リメイク。『今日、好きになりました。』シリーズや、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』など、数々の恋愛リアリティーショーを手がける「ABEMA」と、さまざまなヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作する。シーズン1を2023年12月に放送した。
同番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーとなっている。
参加メンバーをスタジオで見守る番組MCには、前シーズンよりMCを務める見取り図の盛山晋太郎とリリー、木村昴に加え、今シーズンより新たに山本舞香ととうあが就任した。
会見にはそのほか、見取り図、木村、とうあが出席した。
