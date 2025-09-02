¡È¶âµû¹¥¤¡É¾È±Ñ¡¢¡ØÁÇ¿Í¶âµûÌ¾¿ÍÀï¡Ù¤ÇÆþ¾Þ¤òÊó¹ð¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²èÁü±Û¤·¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤ÊÀÖ¿§¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾È±Ñ¡Ê51¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¶âµû¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂè60²ó ÁÇ¿Í¶âµûÌ¾¿ÍÀï in Æó»Ò¶ÌÀî¡Ù¤Ç¼«¿È¤Î½ÐÄÄ¤·¤¿¶âµû¤¬Æþ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²èÁü±Û¤·¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤ÊÀÖ¿§¤Ç¤¹¤Í¡×¾È±Ñ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Ç§Äê¾Ú¤È¶âµû¤Î¼Ì¿¿
¡¡¶âµû¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¡ÖºÇÂç¤Ç2000¤«¤é3000É¤¤Î¶âµû¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â²áµî¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾È±Ñ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÂçÀÚ¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÂ¶â¤¬¤Ê¤ó¤È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¶âµû¤¬¹¥¤¤Ç¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢Ç§Äê¾Ú¤È¶âµû¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö#¤·¤¢¤ï¤»¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¡¢´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²èÁü±Û¤·¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤ÊÀÖ¿§¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¾È±Ñ¤µ¤ó¤È´Ø¤ï¤ëÀ¸¤ÊªÃ£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤À¤¡¡¼¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¥ª¡¼¥é¤Ç¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¾È±Ñ¤µ¤óÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤ÏÂ¶â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
