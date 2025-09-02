8月29日に、女優の趣里（34）との結婚を連盟で発表した「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）。その三山の所属事務所「BMSG」のアーティストによる大規模フェス「BMSG FES’25」の集合写真に起きたある”異変”が注目を集めていて――。

BMSGは9月2日、公式サイトを通じ、所属アーティストでラッパーのedhiii boi（18）が同日付けで無期限で活動自粛すると公表した。

事務所は「このたび、弊社所属アーティスト edhiii boi（エディボーイ）に関して、コンプライアンス違反に該当する事実が判明したため、本日付けで無期限の活動自粛とすることをご報告いたします」とし、「弊今回の事態を真摯に受け止め、管理体制・コンプライアンス教育を一層強化し、再発防止に努めてまいります」と、ファンや関係者に謝罪した。一方で、コンプライアンス違反の内容には言及しなかった。

「edhiii boiといえば、’21年に当時14歳でデモテープを送り、それが事務所代表でアーティスト・プロデューサーのSKY-HI（38）の目に留まり14歳の若さでアーティスト契約を掴み取ったラッパーです。作詞、作曲、ダンスもできる才能豊かで未来あるアーティストだけに、何をしたのか、いつ復帰できるのかなど、ファンからは心配する声があがっています」（音楽ライター）

事務所は9月27日と28日に東京・お台場で開催予定の「BMSG FES’25」の参加アーティストが勢ぞろいした集合写真を公開したばかり。ところが、公開したばかりの写真から、2日時点ではedhiii boiの姿だけ消えているのだ。

また、公式ホームページの同フェスの案内ページには《※RYOKI（BE:FIRST）、edhiii boiは本イベントへの出演はございません》との記載もされており、ことの重大さが伺える。

Xではedhiii boiの不在を嘆くファンも散見されている。

《BMSGフェスの写真からedhiii boi消えてる ちょっとRYOKIといいよくないこと続いてるね… 大丈夫かー》

《BMSGフェス、エディがいないとできない曲がたくさんある…》

現在、公式ホームページ上ではedhiii boiの出演休止によるチケットの払い戻し方法が案内されている。まさにこれからだった若手ラッパーは、一体何をしたのだろうかーー。