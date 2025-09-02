８月は伊勢崎で国内の観測史上最高気温を記録したほか、群馬県内６つの地点で平均気温が最も高くなるなど記録的な暑さとなりました。

８月５日、伊勢崎では４１．８℃を観測し国内の最高気温を更新するなど、ことしの８月は危険な暑さが続きました。

前橋地方気象台によりますと、８月の平均気温は県内に１３ある観測地点のうち６つの地点で最も高くなりました。このうち伊勢崎は平年より２．８℃高い３０．２℃と３０℃を超えたほか、前橋では平年より３．０℃高い２９．８℃、桐生では３．３℃高い２９．５℃と、平均気温が最も高くなるなど記録的な暑さとなりました。

さらに３５℃以上の猛暑日は桐生で２４日、前橋と館林で２１日、伊勢崎でも２０日ありました。前橋の猛暑日はことしに入り８月までに４７日となり、最も多かった去年の３６日を１１日上回っています。

この暑さの要因は温暖化によって海水温が高くなり高気圧の勢力が強まったほか関東の西側の山を越えた空気が吹きおろす際に気温が上がる「フェーン現象」によるものだということです。

また県によりますと先月、県内で熱中症の疑いで救急搬送されたのは速報値で６８０人でした。亡くなった人はいませんでしたが、去年の８月と比べて１９９人増えています。

前橋地方気象台は「県内は９月も気温が高く厳しい残暑が続く見込みで、引き続き熱中症対策を徹底してほしい」と呼びかけています。