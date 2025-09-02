タレントの辻希美（38）が2日までに自身のインスタグラムを更新し、8月に出産した第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの「癒し時間」ショットを投稿した。

「夏休み明けて新学期始まってバタバタだけど、残りわずかな新生児との癒し時間…」とつづり、夢空ちゃんを抱っこして顔を寄せる姿を公開。その後ストーリーに「飲んでも寝なくてずっと抱っこ 眠い…」とベビーをあやす動画を投稿し、「4時14分」の時計の文字で明け方まで奮闘していることを明かした。1日のブログでも「しかし…今日は寝不足ヤバスです」と育児の大変さに触れている。

夫の俳優・杉浦太陽は自身のインスタグラムのストーリーに「夜中の寝不足が続いてるけど、子どもたち学校送り出して気合いでジム来た 体力付けとかないと」と前向きにつづった。

2人は2007年に結婚し、同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空（のあ）が誕生。続いて、10年に第2子長男の青空（せいあ）くん、13年に第3子次男の昊空（そら）くん、18年に第4子三男の幸空（こあ）くんが誕生した。今年8月8日に夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生し、7人家族となった。