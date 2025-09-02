田口壮外野手が２０００年代に活躍したセントルイス・カージナルス。ワールドシリーズ優勝１１回はナ・リーグの球団としては最多で、ニューヨーク・ヤンキース（２７回）に次ぐ記録だ。

観客動員も毎年のように３００万人を突破。１試合平均でも４万人前後を集めていた。それが現地８月２５日パイレーツ戦で１万７６７５人。この数字は新ブッシュスタジアム完成の２００６年以降初めての２万人割れ（入場制限もあった新型ウィルス蔓延の２シーズンを除く）となって米国のスポーツメディアを賑わせている。８月２５日からのパイレーツ４連戦は、１万７６７５人→１万８６０２人→１万９８３６人→１万８８９４人と一度も２万人に及ばない数字だった。

今季の１試合平均観客数はＥＳＰＮのサイトによると２万８２４４人。この数字はメジャー１９位なのだが、２０２４年の３万５８７２人（７位）、２０２３年にはメジャー３位の４万００１３人を集めていたことを考えれば異常とも言うほどの減少ぶりだ。

カージナルスのあるセントルイス市都市圏の人口は約２８０万人（２０２０年米国勢調査より）と言われ、これは全米で２１位ながら熱狂的な観客動員で「全米屈指のベースボール・タウン」や「セントルイスのファンは世界一」と言われ続けていた。２年続けて勝率５割を割ったのは１９９４、９５年まで遡らなければない強力チームで毎年のようにペナントレースに絡んでいたことも人気の高かった理由の一つだった。

ところが２０２３年、借金２０で最下位に低迷したことでシーズンチケットの販売が落ち込み、２０２４年は勝ち越したものの首位から１０ゲーム差を付けられた。今季も勝率５割前後を推移しているものの首位とは１７ゲーム差を付けられている。

日本での知名度が高いラーズ・ヌートバー外野手が在籍しているものの、かつてのアルバート・プホルス内野手、ヤディア・モリーナ捕手のようなメジャーを代表する選手が現役を引退。その後はそんなスター選手が育っていないことも要因の一つだ。２００７年オフにＧＭに就任し２０１１年に世界一に導いたジョン・モゼリアク編成最高責任者による長期政権が曲がり角に来ているとの見方もあり、同氏は契約通り今季限りで退任する方向だという。

今オフ以降、新たな指導者の下での名門復活なるか、地元ファンに魅力あるチームに再び変貌できるのか注目したい。

蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）