¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬Íè½µ¤ËÅÏ±Ñ¡¡¹ñ²¦¤È¤ÎÏÂ²ò¤òË¾¤ó¤Ç¡Ö¤â¤¦Ë½Ïª¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²¦¼¼ÀìÌç²È
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÏÍè½µ¤ËÅÏ±Ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¤ÎÏÂ²ò¤òË¾¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¾×·âÅª¤ÊË½Ïª¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤ÎÊø¸æ£³¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë£¸Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤òË¬¤ì¡¢Ä¹Ç¯»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿»üÁ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥§¥ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡²¦»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼çÄ¥¤Ï¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥¹¥ï¡¼¥É»á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±»á¤ÏºÇ¶á¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿·Ãø¡Ö»ä¤ÎÊì¤È»ä¡×¡Ê¸¶Âê¥Þ¥¤¡¦¥Þ¥¶¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥¤¡Ë¤ò¼¹É®¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥ï¡¼¥É»á¤Ï¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²¿ÅÙ¤âÅú¤¨¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿ËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËÜÅö¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë»üÁ±³èÆ°¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼¤¬¿ÍÀ¸¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼¤Î¾Íè¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î¾Íè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï»ä¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¼«¿È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£º£¤Î¤È¤³¤í»Å»öÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ê£²£°£²£·Ç¯¤Ë¤Ï¡Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¥¤¥ó¥ô¥£¥¯¥¿¥¹¡¦¥²¡¼¥à¥º¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊÏÂ²ò¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥ï¡¼¥É»á¤Ï¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÏÉã¿Æ¤Î½ÐÀÊ¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥ï¡¼¥É»á¤ÏÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÉã¿Æ¤Ï·¯¼ç¤È¤·¤Æ·³¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥ô¥£¥¯¥¿¥¹¡¦¥²¡¼¥à¥º¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ·³¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ä¡¢¾ã³²¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âº£¤â·³¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÎÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤Ç¤¹¡£Éã¿Æ¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï£²£°¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿Æ»Ò¤ÎºÆ²ñ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£