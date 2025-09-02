Ë¾ºÎ¶¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ë°ÕÍß¡¡¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼
¡¡²£¹ËË¾ºÎ¶¤¬2Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é½ÐÈ¯¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢½é»²²Ã¤Î³¤³°¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÁêËÐ¤Î¤¹¤´¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ï10·î15¡Á19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ïº£²ó¤Î¸ø±é¤ò¶¨»¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°À¸¤Þ¤ì¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï²ñ¾ìÆâ³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Æ±¼ÒÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂçÁêËÐ¤òÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÈÂª¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÅÁÅý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£