日本との時差16時間も「あまり何も感じない」…E-1経由で大抜擢の広島29歳DF荒木隼人「守備や空中戦は通用すると思っている」

日本との時差16時間も「あまり何も感じない」…E-1経由で大抜擢の広島29歳DF荒木隼人「守備や空中戦は通用すると思っている」