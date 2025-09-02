日本との時差16時間も「あまり何も感じない」…E-1経由で大抜擢の広島29歳DF荒木隼人「守備や空中戦は通用すると思っている」
大卒1年目での日本代表初招集から約6年、Jリーグ屈指のセンターバックとして評価を高めてきたDF荒木隼人(広島)がEAFF E-1選手権でのアピールを経て、再び森保ジャパンに帰ってきた。CB陣に負傷者が相次ぐなか、巡ってきたアメリカ遠征への挑戦権。期待の29歳は「ある種チャンスでもあると思っているので、しっかり与えられたチャンスを掴めるようにやっていきたい」と力を込めた。
荒木は関西大から広島に加入した2019年11月、キリンチャレンジカップ・ベネズエラ戦に向けた活動でA代表初招集。それでもベンチ入りしたが出番はなく、22年7月のE-1選手権でA代表デビューを果たした。今回のメンバー入りにつながる転機となったのは自身2度目の参戦となった今年7月の同大会。初戦・香港戦(◯5-1)で安定したパフォーマンスを発揮すると、最後の日韓戦では後半に防戦一方の時間が続くも盤石の堅守で完封勝利に持ち込み、連覇に導いた。
欧州組を交えた日本代表は約6年ぶりの選出。荒木は「あの時はまだ1年目で、正直に言って自信もそこまでなかった。キャリアを積んできてここに戻ってこられたのが良かった」と懐かしむ。6年間での成長を引っさげ、E-1選手権からも「いい意味で変わったと思う。強度の部分ではもっともっと必要だなと思い、1か月くらいではあるけど広島で落とし込めている」と自負した荒木。W杯に向けて「今回も感じることがたくさんあると思うし、自分の中に吸収してアップデートしていきたい」と成長意欲を見せた。
アメリカ遠征初日のこの日は27人中25人が合流しており、日本代表の常連組とも顔を合わせた。「正直に言ったら人見知りのところもあるので、まだなかなかですけど(苦笑)、しっかりとコミュニケーションを取ってやっていかないといけない。ピッチに入ればまた違うと思うのでしっかりやっていきたい」と謙虚に語ったが、ランニングではDF板倉滉(アヤックス)と話し込むなどすでにCB同士で交流を図っていた。
また初戦の地・オークランドは日本との時差-16時間という環境だが、「あまり移動とか苦にならないタイプなので、あまり何も感じていないです」と頼もしい限り。その秘訣を問われると「楽観的な人間でストレスを感じにくいので。何も感じないだけですね。秘訣は何もないです(笑)」とさらりと話し、報道陣を笑わせていた。
ピッチに入れば約9か月後に迫るW杯メンバー入りに向け、果敢にアピールしていく構えだ。「正直に言って自分自身はまだ序列が下だと思っているので、あとは上がっていくだけだと思っている。楽しみながらも自分自身のストロングを出して、チームのためにできることをやりたい」。そのストロングポイントは明確。W杯出場国相手にも「守備や空中戦は自信を持っているし、通用するとも思っているので、そこはしっかり発揮していきたい」とアピールを誓った。
(取材・文 竹内達也)
欧州組を交えた日本代表は約6年ぶりの選出。荒木は「あの時はまだ1年目で、正直に言って自信もそこまでなかった。キャリアを積んできてここに戻ってこられたのが良かった」と懐かしむ。6年間での成長を引っさげ、E-1選手権からも「いい意味で変わったと思う。強度の部分ではもっともっと必要だなと思い、1か月くらいではあるけど広島で落とし込めている」と自負した荒木。W杯に向けて「今回も感じることがたくさんあると思うし、自分の中に吸収してアップデートしていきたい」と成長意欲を見せた。
アメリカ遠征初日のこの日は27人中25人が合流しており、日本代表の常連組とも顔を合わせた。「正直に言ったら人見知りのところもあるので、まだなかなかですけど(苦笑)、しっかりとコミュニケーションを取ってやっていかないといけない。ピッチに入ればまた違うと思うのでしっかりやっていきたい」と謙虚に語ったが、ランニングではDF板倉滉(アヤックス)と話し込むなどすでにCB同士で交流を図っていた。
また初戦の地・オークランドは日本との時差-16時間という環境だが、「あまり移動とか苦にならないタイプなので、あまり何も感じていないです」と頼もしい限り。その秘訣を問われると「楽観的な人間でストレスを感じにくいので。何も感じないだけですね。秘訣は何もないです(笑)」とさらりと話し、報道陣を笑わせていた。
ピッチに入れば約9か月後に迫るW杯メンバー入りに向け、果敢にアピールしていく構えだ。「正直に言って自分自身はまだ序列が下だと思っているので、あとは上がっていくだけだと思っている。楽しみながらも自分自身のストロングを出して、チームのためにできることをやりたい」。そのストロングポイントは明確。W杯出場国相手にも「守備や空中戦は自信を持っているし、通用するとも思っているので、そこはしっかり発揮していきたい」とアピールを誓った。
(取材・文 竹内達也)