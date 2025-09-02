8月30日から31日にかけて放送された『24時間テレビ』（日本テレビ系）でチャリティランナーを務め、見事105キロを完走したSUPER EIGHTの横山裕。しかし、マラソン後のハードスケジュールぶりが注目を集めている。

「ゴール後、横山さんは両国国技館から生放送された『Golden SixTONES』に出演。翌日、朝一番から歯科医の予約があると明かしました。横山さんは1日にSUPER EIGHTのInstagramのストーリーズで走行中の写真とともに《歯医者行ってきたよ。元気だよ。マッサージ行ってくるね》のメッセージをアップしました」（スポーツ紙記者）

慌ただしいのは歯科医ばかりではない。今後のスケジュールも “ビッチリ” なのだ。

「9月2日と3日には福岡でソロプロジェクト『ROCK TO YOU』のコンサートが2公演、さらに5日には新潟、8日には札幌で公演が控えています。9日には北海道でファンミーティングのバーベキューイベントが2件入っています。11日には大阪・関西万博で、関西出身の事務所の後輩タレントたちとのイベント『横山万博』に挑んだのち、9月16日と17日に東京でソロコンサート2件が入っています。マラソン同様、まさに “がむしゃら” に走り続けている状態です」

移動日やリハーサルなどの準備時間を含めれば、ほぼ休みがない状態だろう。そのため、Xでは驚きの声が相次いでいる。

《軽くブラック企業レベル休めるときに休んでね。キミちゃん》

《これにテレビ収録とかロケとか雑誌のインタビューとかその他にも色々あるんだもんね。本当にお疲れ様です。尊敬します…》

今回、横山のマラソンはさまざまな偉業を達成したと語るのは放送作家だ。

「横山さんのマラソンを通して集まった募金は、昨年にやす子さんが集めた5億493万6310円を上回る、7億40万8600円となりました。募金は児童養護施設をはじめ経済的な支援を必要する子どもたちに役立てられます。

さらに、横山さんは44歳でマラソンに挑戦しましたが、これは2014年にTOKIOメンバーだった城島茂さんの41歳を上回るもの。旧ジャニーズ事務所所属ランナーとしては、最年長を記録しました」

猛暑の中で105キロを完走したのち、売れっ子タレントとしてハードスケジュールをこなす横山の驚異の体力と精神力には驚くばかりだ。