２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２４０円４９銭（０・６１％）高の３万９８２２円９９銭だった。

３営業日ぶりに値上がりした。

３３３銘柄のうち２２６銘柄（約６８％）が上昇した。

前日の欧州株式市場で主要指数が上昇した流れを引き継ぎ、東京市場でも買いが先行した。特に商社や銀行株の値上がりが寄与した。一方、１株当たりの株価が高く、日経平均株価（２２５種）への影響度が大きい一部の半導体銘柄は下落した。このため読売３３３は日経平均より上昇幅が大きかった。

個別銘柄の上昇率は、８月の売上高が好感された三越伊勢丹ホールディングス（ＨＤ）が５・９３％と最も大きく、キリンＨＤの５・３８％、日本特殊陶業の５・１８％の順に大きかった。下落率では、メルカリの４・７９％、ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（４・２０％）、インターネットイニシアティブ（３・７３％）と続いた。

日経平均の終値は、前日比１２１円７０銭（０・２９％）高の４万２３１０円４９銭だった。３営業日ぶりに値上がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１８・６９ポイント（０・６１％）高い３０８１・８８。