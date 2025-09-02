自民党は2日午後、参議院選挙の総括を取りまとめる両院議員総会を開きました。この中で、進退が注目されていた鹿児島4区選出の自民党の森山裕幹事長は、幹事長の職を辞任する意向を明らかにしました。



（自民党・森山裕幹事長）

「選挙の責任者は幹事長である私である。本日、両院議員総会への報告をもって選挙結果の責任を取るべく幹事長の職を退任させて頂きたい」



2日夕方開かれた会見で、自民党の森山幹事長は参議院選挙で大敗したことなどの責任を取って、幹事長職を辞任する意向を明らかにしました。





7月の参議院選挙で過半数の議席を維持できず、参議院でも少数与党となった自民党。森山幹事長はその後の両院議員懇談会で「幹事長としての自らの責任については明らかにしていきたい」と述べ、総括が終わった後に辞任する可能性を示唆していました。そして2日の両院議員総会。焦点は森山幹事長の進退です。出席した議員によりますと森山幹事長は会合の終盤、幹事長を辞任する意向を表明したということです。今後の進退については「石破首相に預ける」と述べています。その石破首相は…。（石破首相）「私として適切に判断するが、森山幹事長はいろんな場で党内、各党との交渉、取りまとめ、そういうつらくて厳しいことをやっていただいた。その労はどんなに言葉を尽くしても足りることはないし、余人をもって代えがたい方と今でも思っている」石破総理の判断に注目が集まります。