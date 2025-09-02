「悲鳴聞こえて…血の海に」被害者は警察に交際トラブル相談　韓国逃亡前に身柄確保の男「きょうは会っていない」と説明　東京・世田谷区女性殺害事件

東京・世田谷区で、女性の首を切りつけて殺害した疑いで韓国籍の男が逮捕された事件。

事件当時、被害者と一緒に撮影をしていたというカメラマンは「いきなり悲鳴が聞こえて1階は血の海になっていた」と当時の緊迫した状況を語った。

男は空港で確保された際、「女性は知っている人だけど、きょうは会っていない」との説明をしていて、調べに対し黙秘しているという。

交際トラブルについて警察に相談

事件から一夜が明けた、東京・世田谷の現場では、花と飲み物が手向けられていた。

1日午後、韓国籍のバン・ジ・ウォンさん（40）が、首を刃物のようなもので切り付けられ殺害された事件。

現場近くに設置されている防犯カメラの事件発生直後の映像を見ると、上下とも黒っぽい服を着た容疑者とみられる男が、駅に向かって走る姿が捉えられていた。

その後、男は羽田空港で身柄を拘束されたが、その際も現場で目撃された時と同じ黒いTシャツと黒っぽいズボン姿だった。

殺人の疑いで逮捕されたのは、韓国在住のパク・ヨンジュン容疑者（30）。

2024年10月にバンさんと日本語の学習アプリを通じて知り合い、2025年4月から交際していたという。

パク容疑者は8月23日に来日し、港区内のバンさんの自宅に滞在していた。

しかし8月29日、バンさんは自宅近くの交番に「別れ話をしたら暴力を振るわれた」と、パク容疑者との交際トラブルについて相談していた。

警視庁は2人から話を聞き、パク容疑者を口頭で注意した上で帰国を促したといい、パク容疑者は「バンさんと連絡を取り合わない」とする上申書を提出したという。

ところが翌日の朝、パク容疑者が再びバンさんの自宅近くに現れたことから、警視庁が再度口頭で注意した上で、成田空港まで送っていったということだ。

その際、警察官がパク容疑者が保安検査場を通るところまで見届けており、つまり、このときパク容疑者は、飛行機には乗らなかったことになる。

「知ってる人だけどきょうは会っていない」との説明

そして、1日おいた9月1日、事件は起きた。

現場付近の防犯カメラには、事件発生直後、現場に向かって走る警察官の姿を捉えられていた。

事件当時バンさんと一緒にファッション関係の写真撮影をしていたというカメラマンも「2階にスタジオがあってそこで僕らは撮影していた。いきなり悲鳴が聞こえて、1階は血の海になっていた」と当時の緊迫した状況を語る。

バンさんは休憩のため外に出た際、待ち伏せをしていたパク容疑者に切りつけられたとみられている。

パク容疑者は、東急田園都市線の三軒茶屋駅から電車に乗り渋谷駅で下車。

その後のルートは分かっていないが、羽田空港第3ターミナルまで電車で移動したとみられている。

このときパク容疑者は、韓国行きの航空チケットを予約していた。

警視庁は出国の可能性があるとし、成田空港と羽田空港に捜査員を派遣したところ午後5時前、出発ロビーの3階でパク容疑者を発見し、職務質問をしたということだ。

その際、パク容疑者はバンさんについて「知ってる人だけどきょうは会っていない」との説明をしていたという。

韓国に逃亡する直前に身柄を確保され逮捕されたパク容疑者は、調べに対し、黙秘しているということだ。

（「イット！」9月2日放送より）