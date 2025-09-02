思わず恋したくなる！くどうれいん氏×染野太朗氏の短歌集『恋のすべて』 とukaの特別コラボがかわいすぎ…
トータルビューティーカンパニー「uka（ウカ）」が、『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』の連載から生まれた短歌集、くどうれいん氏×歌人・染野太朗氏の共著『恋のすべて』とコラボレーション。
9月19日（金）、限定パッケージのネイルオイルが登場します。
コラボレーションを記念して、短歌集とネイルオイルのセットの購入者限定のスペシャルトークショーも開催されますよ。
短歌集『恋のすべて』 × uka ネイルオイルの特別コラボレーション
『恋のすべて』は、作家・くどうれいん氏と歌人・染野太朗氏が「恋」をテーマに挑んだ短歌連載に書き下ろしを加えた書籍。
2人が紡ぐ言葉は、音・匂い・湿度まで感じられるような臨場感を持ち、まるで映画のワンシーンを切り取ったような世界を描き出しているといいます。
コラボレーションでは、くどう氏と染野氏がお気に入りの香りの「uka nail oil」2種が、短歌集の装丁とおそろいの限定パッケージで登場。
さらに、パッケージ内にはくどう氏と染野氏がネイルオイルの香りをイメージして書き下ろした、短歌の短冊が入っているんです！
短歌集の世界観をネイルオイルで楽しめる
ukaの定番ネイルオイルの中から、くどう氏と染野氏がピックアップしたのは、ユズやヒノキが爽やかに香る「7:15」と、ラベンダーとバニラの香りが甘く夢見るような幸福感へ誘う「24:45」。
パッケージと短冊は、短歌集『恋のすべて』の装丁を手がけたグラフィックデザイナーの北岡誠吾氏が担当しています。パッケージには短歌集の世界観が表現されており、ネイルケアをするたびに気分が上がりそうですね。
ネイルオイル単品は、「uka nail oil 7:15 恋のすべて for Numero TOKYO」（税込3960円／5ml）と「uka nail oil 24:45 恋のすべて for Numero TOKYO」（税込4290円／5ml）の2種類を展開。
短歌集『恋のすべて』とのセット価格は、「『恋のすべて』＋uka nail oil 7:15 恋のすべて for Numero TOKYO set」（税込5830円）、「『恋のすべて』＋uka nail oil 24:45 恋のすべて for Numero TOKYO set」（税込6160円）となっています。
ファン必見！記念のトークショーも開催されるよ
今回のコラボレーションを記念して、短歌集とネイルオイルのセットの購入者限定のスペシャルトークショーを開催。
ukaとして初めてのネイルケア専門サロン併設のストア「uka store / Care & Share（ウカ ストア / ケア & シェア）」が、9月12日（金）開業のニュウマン高輪にオープンすることもあり、ニュウマン高輪の「BUNKITSU TOKYO」にて実施されるといいます。
また、短歌集『恋のすべて』刊行を記念した、くどう氏のトークショー&Wサイン会も開催予定。
ぜひ書籍を読みながら、ネイルオイルの香りに癒されてみてはいかがでしょう。
uka公式サイト
https://uka.co.jp/
参照元：株式会社ウカ プレスリリース
