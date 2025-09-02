大雨で浸水し休止が続いている金沢競馬のレースが7日に再開します。復活した姿を見せたいと準備を進める関係者の姿を取材しました。

2日、金沢競馬場を訪れると…



リポート・竹内 彩乃 記者：

「いま、競走馬が走ってきました。レース再開に向けて調教が行われています」



暑い日差しが照り付ける中、颯爽と駆け抜ける競走馬。



5日後に控えたレース再開に向けて、最終調整が行われていました。

騎手・加藤 翔馬 さん：

「レースと同じスピードに乗せる、ちょっと強めのトレーニングをしてました。早いスピードに乗るの久しぶりなので、ああ、こういう感じかと、思いだすような感じでしたね」



金沢競馬場は約1か月前…

大雨により大規模な被害が発生。



浸水した厩舎の中で約600頭が長時間、水にさらされました。



きゅう舎には、今もその爪痕が残っています。

調教師・加藤 和義 さん：

「こちらのきゅう舎でだいたい水でこれぐらい、ちょっと痕残ってますけれど、ここの位置まで来てましたので。中にはお腹に(水が)つく子もいましたので。ばい菌とかも、傷口から毛穴から入って、ずっと動いてない状態でむくんで足も腫れたので、そういうのも多数いましたから」



体調を崩した馬のケアや、きゅう舎の泥のかき出し、消毒など復旧を進めてきた加藤さん。

8月中旬からは、調教ができるまでに回復しました。



調教師・加藤 和義 さん：

「(競走馬は)アスリートなので、休んでいる状況から動き出しても、なかなかすぐに思うように動けないって状況ですけれど、こうやって毎日調教することで、動きがしっかりする。また活気のある金沢競馬場として、やっぱりいい映像を届けれればなと思ってますので、頑張りますんで、よろしくお願いします」

再び、元気に走る姿を届けたい。



あの大雨から約1か月。



多くの関係者が待ち望んだ、レース再開まであと5日です。