ポケモン「PIKACHU DINER」のピカチュウぬいぐるみとマスコット2種がポケセンオンラインにて受注販売決定！
【「PIKACHU DINER」受注販売（一部）】 受注販売受付期間：9月3日10時～9月17日16時59分
ポケモンは、ダイナーをイメージしたグッズ「PIKACHU DINER」の一部商品をポケモンセンターオンラインにて9月3日10時より受注販売する。受付期間は9月17日16時59分まで。
7月10日に発売され、早期完売した「PIKACHU DINER」の一部商品がポケモンセンターオンラインで受注販売されることが決定した。
今回販売される商品は「ぬいぐるみ PIKACHU DINER ピカチュウ」、「マスコット PIKACHU DINER ハート」、「マスコット PIKACHU DINER ハンバーガー」の3点となる。
ぬいぐるみ PIKACHU DINER ピカチュウ 3,850円
マスコット PIKACHU DINER ハート/ハンバーガー 各1,980円
【お知らせ】- ポケモンセンター公式 (@pokemoncenterPR) September 2, 2025
明日9月3日（水）10時から17日（水）16時59分まで、ポケモンセンターオンラインにて「PIKACHU DINER」一部商品の受注販売を実施します。
詳細は、こちらをご覧ください。https://t.co/lL7gzV0PCb pic.twitter.com/qoGk12G9KV
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。