ポケモンは、ダイナーをイメージしたグッズ「PIKACHU DINER」の一部商品をポケモンセンターオンラインにて9月3日10時より受注販売する。受付期間は9月17日16時59分まで。

7月10日に発売され、早期完売した「PIKACHU DINER」の一部商品がポケモンセンターオンラインで受注販売されることが決定した。

今回販売される商品は「ぬいぐるみ PIKACHU DINER ピカチュウ」、「マスコット PIKACHU DINER ハート」、「マスコット PIKACHU DINER ハンバーガー」の3点となる。

□「PIKACHU DINER」の商品の早期完売時の対応についてご案内」のページ

ぬいぐるみ PIKACHU DINER ピカチュウ 3,850円

マスコット PIKACHU DINER ハート/ハンバーガー 各1,980円

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。