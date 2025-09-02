エデルソン退団のマンチェスター・C、ドンナルンマの加入を正式発表「非常に特別で誇りに思う瞬間」
マンチェスター・シティは2日、パリSGからイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが加入することを発表した。2030年夏までの契約となった。
クラブは同日、8シーズンにわたって活躍したGKエデルソン・モラエスがフェネルバフチェへ完全移籍することを発表していた。そうした中で守護神の後釜として、ドンナルンマの獲得が決定。クラブは「196cmの長身で威厳があり、堂々とした存在感を放つドンナルンマが、豊富なトップレベルでの経験を携えてエティハドに到着する」と伝えている。
以下、ドンナルンマのコメント
「マンチェスター・Cへの移籍は私にとって非常に特別で誇りに思う瞬間だ。史上最高の監督の一人であるペップ・グアルディオラが率いる、世界最高峰の才能が集うチームに加わる。世界中の全選手が加入したいと思っているクラブだ」
「長年マンチェスター・Cの試合を惚れ惚れと見てきた。今、このクラブでプレーできることは大きな名誉であり、光栄なことだ。新しいチームメイト、スタッフ、そしてファンに会えるのを心待ちにしている。エティハド・スタジアムでプレーすることは、私にとって非常に特別なことになるだろう。これからのことに胸を躍らせるとともに、クラブがさらなる成功を収めるために全力を尽くすことを約束する」
