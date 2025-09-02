¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤«¤éÅÅ·â²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥Õ´ÆÆÄ¤¬À¼ÌÀ¡Ö»ä¤ò¿®Íê¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÏÀ®¸ù¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ÇÊó¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î´ÆÆÄ¤«¤é²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥Õ»á¤Ï1Æü¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Î¡ØSEG¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤¿¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ç¤Î²òÇ¤¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ØESPN¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ø´ø´±¤Î¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥Õ»á¤Ïº£µ¨¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ(¢ªR¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ò1Ê¬1ÇÔ¤Î³«Ëë2»î¹çÌ¤¾¡Íø¤Ç»Ï¤á¤ë¤È¡¢1Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤«¤é¡ÖÃ¯¤â¤³¤Î·èÄê¤òË¾¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ç¡¢¤³¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÅÅ·â²òÇ¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥Õ»á¤ÏÆ±ÆüÃæ¤Ë¡Ö¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æº£Ä«²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Î¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Öº£²Æ¤Ï²áµî¤ÎÀ®¸ù¤òÆ³¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê·ëÂ«ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤È¿®Íê¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿µ½Å¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤¬É¬Í×¤À¡£¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¼«¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢´ð½à¤òÀß¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤ò·Áºî¤ê¡¢Àï½Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ö»ä¤Ï¿®Ç°¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌò³ä¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼óÇ¾¿Ø¤Ï»ä¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»þ´Ö¤È¿®Íê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¸ß¤¤¤Î¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¯´Ø·¸À¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´¤ÆÀ®¸ù¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ò¿®Íê¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÏÀ®¸ù¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ÇÊó¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¾ðÇ®¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬º£µ¨¤Î»Ä¤ê¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ø´ø´±¤Î¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥Õ»á¤Ïº£µ¨¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ(¢ªR¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ò1Ê¬1ÇÔ¤Î³«Ëë2»î¹çÌ¤¾¡Íø¤Ç»Ï¤á¤ë¤È¡¢1Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤«¤é¡ÖÃ¯¤â¤³¤Î·èÄê¤òË¾¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ç¡¢¤³¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÅÅ·â²òÇ¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Öº£²Æ¤Ï²áµî¤ÎÀ®¸ù¤òÆ³¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê·ëÂ«ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤È¿®Íê¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿µ½Å¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤¬É¬Í×¤À¡£¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¼«¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢´ð½à¤òÀß¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤ò·Áºî¤ê¡¢Àï½Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ö»ä¤Ï¿®Ç°¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌò³ä¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼óÇ¾¿Ø¤Ï»ä¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»þ´Ö¤È¿®Íê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¸ß¤¤¤Î¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¯´Ø·¸À¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´¤ÆÀ®¸ù¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ò¿®Íê¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÏÀ®¸ù¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ÇÊó¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¾ðÇ®¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬º£µ¨¤Î»Ä¤ê¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×