¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤¬½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç20»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢10¾¡2ÇÔ¤ÈºòÇ¯¤Î11¾¡¤ËÂ³¤¡¢2¥±¥¿¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ã¥»°¿¶¿ô¤Ï150¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÈËÉ¸æÎ¨1.07¡É¤Ç¤¹¡£
ËÉ¸æÎ¨¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢1956Ç¯¤Ë¡ÈÅ´ÏÓ¡É¤³¤È°ðÈøÏÂµ×¤µ¤ó(À¾Éð)¤¬ËÉ¸æÎ¨1.06¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Ï69Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢21»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ó¤À¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Ï½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦×¢²¬Âç»ÖÁª¼ê¤Ë¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á5¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤é¤ì·Þ¤¨¤¿8µåÌÜ¡£¤Þ¤¿¤â151¥¥í¤Î¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤¸¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÏÂª¤¨¤é¤ì¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤Ï29¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£