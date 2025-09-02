尾花沢市中心部でことし5月、住宅など8棟が全焼した大規模火災は発生から3か月余りが経過しました。こうした中、当時、火災のあった地区では消防団員がおらず、団の活動が行われていなかったことがわかりました。現地では、消防団の再開を目指す動きが出ています。



この火災はおよそ3か月前のことし5月29日未明、尾花沢市中心部の新町中央地区で住宅や店舗など合わせて8棟が全焼したものです。この火事によるけが人などはいませんでした。

火災から3か月あまりが経った今も出火原因の特定には至っていません。

現場では発生からおよそ3週間後に焼け残った木材などの撤去作業が開始。

そして、作業は8月6日に完了し、現在は更地となっています。

現場の住民たちはいまも、親戚の家に身を寄せたり、市営住宅での生活が続いているといいます。

焼けた住宅と店舗の一部は元の場所で再建される予定ですが、火災をきっかけに他の地域に移り住むことを検討している住民もいるということです。





こうした中、当時、火災のあった新町中央地区を含む新町地区では、消火活動を行う消防団員がいなかったことが消防などへの取材でわかりました。新町地区は尾花沢市消防団第1分団第5部が担当していますが、当時の消防団員によりますと、およそ2年前、当時16人いた団員が一斉に退団し、団員がゼロの状態が続いていました。退団の理由として、消防団員に対する報酬の少なさがあったといいます。住民の一部からは大規模火災の当時、消防団員がいなかったことで、「初動の消火活動に影響があったのではないか」との指摘も出ています。新町地区の元消防団員の男性はー。新町地区の元消防団員 伊藤潤一郎さん「今、被災された方々は大変な思いをしていると思う。同時に、消防団も当時なかったということで、もう少し早く私が動けていればまた違ったのかなと悔しい思いがある」地区の周辺では、ことしに入って、5月の大規模火災を含めて3件の火事が発生したことを踏まえ、災害時に迅速に対応するため、消防団員を再び集めようと住民が動き始めています。新町地区の元消防団員 伊藤潤一郎さん「今年の4月あたりから動き出してやっと消防団を立ちあげることができる状況になっている。ただ、20代、30代が全くいないためなんとか募集しながら団員を増やしていければと思っている」新町地区の元消防団員 稲葉裕介さん「まだまだ人数が少ない状態なので人を集めていかなければ動けるものも動けないのでまずは人集めから始めたい。消防団に対するイメージが色々あると思うのでしっかりと説明して消防団に対する理解をしてもらうことが団員を集める第一歩かなと思う」新町地区では2日までに7人の消防団員が集まっているということです。今年度は団員の募集を中心に活動を行い、来年度から消防団の本格的な活動再開を目指すとしています。