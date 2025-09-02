高知県観光特使でお笑い芸人の山里亮太さんが、東京・代官山で開かれたイベントで「高知愛」を語りました。



9月1日に東京代官山の蔦屋書店に登場したのはお笑いコンビ南海キャンディーズのメンバーで、大の高知ファンを公言している山里亮太さんです。

東京・関西・中四国のツタヤ、あわせて13店舗で9月に開催される「高知県フェア」。そのキックオフイベントとして、山里さんとNHKの朝ドラで方言指導を務める土佐市出身の俳優・西村雄正さんが「高知愛」をテーマにトークしました。





トークの中で、「土佐弁」に挑戦した山里さんは―■山里さん「高知愛に溢れちゅう地元の人たち、高知のえいところ、ディープな魅力、こじゃんと紹介しちゃおき」■西村さん「（高知の発音が違う）」■山里さん「高知なんだ…。恥ずかしい。こんだけ言ってて、高知の言い方をずっと直されるなんて」トーク終了後の囲み取材では、妻で俳優の蒼井優さんについて―■山里さん「確か結婚の記者会見のときも言ってたんですよね。指輪とかじゃなくて、高知旅行に行きたいと言って。実は言ってないんすけども、僕たちは新婚旅行で高知行ってるんですよ。この前ネットニュースになってびっくりしたのが、ゆくゆくは高知に移住って奥さんが言ってて。で、この前よさこいに行ったら、本当にみんな地元の人たちが”どこに住む？どこに住む？”って言って、友達から山ちゃんにぴったりな物件見つけたって言って写真を送ってきたら、高知城だった」会場は山里さんの高知愛あふれるトークに包まれました。