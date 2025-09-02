JR四国は、観光列車「志国土佐時代の夜明けのものがたり」が10月から土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線で秋の特別運行を始めるのにあわせて、食事メニューをリニューアルし、9月2日に報道陣にお披露目しました。



JR四国の観光列車「志国土佐時代の夜明けのものがたり」は、2020年7月から高知県西部の土讃線 高知-窪川間を走る2両編成の観光列車で、今年8月には乗客5万人を突破。2021年からは県東部のごめん・なはり線 高知-奈半利間の運行を春と秋限定で始め、今年も10月3日から秋の特別運行が始まります。





これにあわせて、2日に高知市布師田の車両基地で、高知‐奈半利間の下り列車「煌海の抄（きらめきのしょう）」の新しい食事メニューが報道陣にお披露目されました。監修したのはOMO7高知by星野リゾートの料理長で、土佐の匠でもある橋田幸秀さんです。「土佐料理とフレンチ技術の融合」をコンセプトに、高知の旬の食材や食文化を活かしたフレンチ仕立てのメニュー11品が並びます。四方竹をトマトと白ワインで煮込むバリグール風や、意外な組み合わせがくせになるローストビーフとミョウガのピクルスなど、前菜からメインまでが一皿に凝縮されています。■OMO7 橋田幸秀料理長「皿鉢みたいなイメージで」「煌海の抄」の新たな食事メニュー「TOSAインスパイア」は、コーヒーやデザートがついて税込み5500円で、事前の予約が必要です。「志国土佐時代の夜明けのものがたり」がごめん・なはり線を走る秋の特別運行は、10月3日から12月19日まで毎週金曜日に運行します。