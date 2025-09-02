ÃæÂ¼¼Ç´å¡¢ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³»Ñ¤ÇºÊ¡¦»°ÅÄ´²»Ò¤ÈÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡·»¡¦ÃæÂ¼Ê¡½õ¤¬´ÔÎñ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¶åÂåÌÜ¡¦ÃæÂ¼Ê¡½õ¡Ê64¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Äï¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈ¬ÂåÌÜ¡¦ÃæÂ¼¼Ç´å¡Ê60¡Ë¤Î´ÔÎñ½Ë¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³»Ñ¤Î¼Ç´å¡õºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»°ÅÄ´²»Ò¡Ê59¡Ë¤Î¡ÈÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤²¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³»Ñ¤ÇºÊ¡¦»°ÅÄ´²»Ò&Â©»Ò¤é¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð´é¤ÎÃæÂ¼¼Ç´å
¡¡Ê¡½õ¤Ï¡Ö8·î31Æü¡¢¼Ç´å¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü ¤ª´ÔÎñ½Ë¤¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¡¢¼Ç´å¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡Ö¶¶Ç·½õ¤¯¤ó¡¢¼Ç´å¤µ¤ó¡¢´²»Ò¤Á¤ã¤óŽ¤²ÎÇ·½õ¤¯¤ó¡×¤È¼Ç´å¡õ»°ÅÄÉ×ºÊ¤È¡¢¤½¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê29¡Ë¡¢»°ÃË¡¦ÃæÂ¼²ÎÇ·½õ¡Ê23¡Ë¤Î²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö·»Äï°¦¡¡¤ï¤·¡¢Çß×½¤ª»Ð¡¢¹¥¹¾¤ª»Ð¡¢¼Ç´å¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê¡½õ¡¢¼Ç´å¡¢ÆüËÜÉñÍÙ²È¤ÎÃæÂ¼Çß×½¡¢ÇÈÌî¹¥¹¾¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¤ç¤¦¤À¤¤4¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¼Ç´å¤µ¤ó¤âÈô¤Ó¤Ã¤¤ê´ò¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬¼Ì¿¿¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
