グラビア・オブ・ザ・イヤー優秀賞の30歳「この節目にしっかりお伝えするべき」 牧野澪菜が結婚＆妊娠を報告 ふっくらお腹
「グラビア・グラビア・オブ・ザ・イヤー2020」優秀賞受賞の俳優・牧野澪菜が2日、自身のSNSを通じ、結婚・妊娠を公表した。
【写真】結婚・妊娠を公表 ふっくらお腹を披露した牧野澪菜
牧野は「私事で恐縮ですが、本日30歳の誕生日を迎えるにあたり皆様にご報告があります。私生活では少し前に結婚をし、夫婦として穏やかな日々を過ごしておりましたがこのたび新しい命を授かることができました」と報告。
プライベートについては触れてこなかったというが、「自分自身のこれからの人生や発信のあり方を考える中でこの節目にしっかりお伝えするべきだと思い」と説明。ふっくらお腹のシルエット写真も添えた。
そして「いつも変わらず応援してくださっている皆様、お世話になっている関係者の皆様に改めて心から感謝申し上げます。これからも体調と相談しながら自分らしく歩んでいけたらと思っています」とし、「引き続き、あたたかく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。
牧野は1995年9月2日生まれ、福島県出身。グラビアで注目され、舞台などに多数出演する。
【写真】結婚・妊娠を公表 ふっくらお腹を披露した牧野澪菜
牧野は「私事で恐縮ですが、本日30歳の誕生日を迎えるにあたり皆様にご報告があります。私生活では少し前に結婚をし、夫婦として穏やかな日々を過ごしておりましたがこのたび新しい命を授かることができました」と報告。
プライベートについては触れてこなかったというが、「自分自身のこれからの人生や発信のあり方を考える中でこの節目にしっかりお伝えするべきだと思い」と説明。ふっくらお腹のシルエット写真も添えた。
そして「いつも変わらず応援してくださっている皆様、お世話になっている関係者の皆様に改めて心から感謝申し上げます。これからも体調と相談しながら自分らしく歩んでいけたらと思っています」とし、「引き続き、あたたかく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。
牧野は1995年9月2日生まれ、福島県出身。グラビアで注目され、舞台などに多数出演する。