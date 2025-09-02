山形県内は2日も厳しい暑さとなり、山形市では最高気温が35.9度となるなど県内4つの観測地点で猛暑日となりました。一方、山形地方気象台は、3日未明から朝にかけて、県内に線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。



山形地方気象台によりますと、2日の県内は高気圧に緩やかに覆われて、晴れや曇りとなりました。

各地の最高気温は、山形35.9度、東根35.8度、村山35.7度、米沢35.1度と4地点で猛暑日となりました。

山形市では、ことしの真夏日の日数が75日となり、過去最多を更新しました。

一方で、今後の県内は、大気の状態が非常に不安定となり、山形地方気象台は、3日未明から朝にかけて、県内に線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。

2日から3日にかけて県内では1時間に60ミリという非常に激しい雨が降る見込みで、3日午後6時までに予想される24時間降水量は、多い所で、180ミリとなっています。

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨の量が増える恐れがあります。

気象台は、2日夜遅くから3日昼前にかけて大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重な警戒を呼びかけています。

