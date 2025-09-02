アジア株 まちまち、上海株は反落 アジア株 まちまち、上海株は反落

東京時間17:41現在

香港ハンセン指数 25496.55（-120.87 -0.47%）

中国上海総合指数 3858.13（-17.40 -0.45%）

台湾加権指数 24016.78（-54.95 -0.23%）

韓国総合株価指数 3172.35（+29.42 +0.94%）

豪ＡＳＸ２００指数 8900.57（-27.18 -0.30%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80234.38（-130.11 -0.16%）



２日のアジア株は、まちまち。上海株は反落。金融、エネルギーは上昇したものの、ハイテク株などが下落した。香港株は反落。ハイテク関連株を中心に利益確定の売りに押された。韓国株は反発。８月の同国の消費者物価指数が鈍化傾向を示して、利下げ期待の高まりなどが買いにつながった。豪州株は小幅続落。生活必需品、一般消費財などが売られた。



上海総合指数は反落。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、銀行大手の中国農業銀行が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技、化学品メーカーの万華化学集団が売られた。



香港ハンセン指数は反落。自動車販売の中升控股（チョンサン・グループ・ホールディングス）、ヘルスケア情報のアリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジーが買われる一方で、通信サービスの中国聯通（チャイナ・ユニコム）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、会計システム会社のゼロが買われる一方で、食品会社のグッドマン・フィールダー、医薬品メーカーのＣＳＬ、投資銀行のマッコーリー・グループ、ピザチェーンの運営会社のドミノ・ピザ・エンタープライゼスが売られた。

