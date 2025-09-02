ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８０、伊８７ｂｐに拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%）
ドイツ　　　　2.78
フランス　　　3.582（+80）
イタリア　　　3.652（+87）
スペイン　　　3.389（+61）
オランダ　　　2.959（+18）
ギリシャ　　　3.479（+70）
ポルトガル　　　3.23（+45）
ベルギー　　　3.365（+59）
オーストリア　3.104（+32）
アイルランド　3.029（+25）
フィンランド　3.171（+39）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）