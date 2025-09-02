ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８０、伊８７ｂｐに拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%）
ドイツ 2.78
フランス 3.582（+80）
イタリア 3.652（+87）
スペイン 3.389（+61）
オランダ 2.959（+18）
ギリシャ 3.479（+70）
ポルトガル 3.23（+45）
ベルギー 3.365（+59）
オーストリア 3.104（+32）
アイルランド 3.029（+25）
フィンランド 3.171（+39）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
