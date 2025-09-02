相葉雅紀＆櫻井翔がCM共演 「ほぼ同じ時期」にパスポート更新したと明かす 嵐の曲をかけて撮影向かう
相葉雅紀さん（42）と櫻井翔さん（43）がCMで共演。
撮影中の和やかなエピソードを明かしました。
相葉雅紀さん：
2人で撮影するのは久々だったから、ここはどうだったとか、あと嵐の曲かけながら…。
櫻井翔さん：
今同じこと思いました！
相葉雅紀さん：
嵐の曲かけてテンション上げながら撮影に向かうっていう。
セブン‐イレブンの新イメージキャラクターに就任した、嵐の相葉雅紀さんと櫻井翔さん。
相葉雅紀さん：
一緒に嵐の曲聞くと楽しいなって思いました。
――なかなかないことなんですか？
相葉雅紀さん：
5人だとないよね、たぶんね。5人だったらちょっと申し訳なくてかけられないですけど、翔ちゃんと2人だったらまぁいいかって。
久しぶりの2人での撮影は話が尽きなかったようで、櫻井さんは思い出に残っているエピソードを明かしました。
櫻井翔さん：
パスポートの更新をしたんですね、ほぼ同じ時期にパスポートの更新をしていた。
相葉雅紀さん：
（パスポート）10年前にとって、また今年だからまた10年後も一緒だね。