相葉雅紀＆櫻井翔がCM共演　「ほぼ同じ時期」にパスポート更新したと明かす　嵐の曲をかけて撮影向かう

相葉雅紀さん（42）と櫻井翔さん（43）がCMで共演。

撮影中の和やかなエピソードを明かしました。

相葉雅紀さん：

2人で撮影するのは久々だったから、ここはどうだったとか、あと嵐の曲かけながら…。

櫻井翔さん：

今同じこと思いました！

相葉雅紀さん：

嵐の曲かけてテンション上げながら撮影に向かうっていう。

セブン‐イレブンの新イメージキャラクターに就任した、嵐の相葉雅紀さんと櫻井翔さん。

相葉雅紀さん：

一緒に嵐の曲聞くと楽しいなって思いました。

――なかなかないことなんですか？

相葉雅紀さん：

5人だとないよね、たぶんね。5人だったらちょっと申し訳なくてかけられないですけど、翔ちゃんと2人だったらまぁいいかって。

久しぶりの2人での撮影は話が尽きなかったようで、櫻井さんは思い出に残っているエピソードを明かしました。

櫻井翔さん：

パスポートの更新をしたんですね、ほぼ同じ時期にパスポートの更新をしていた。

相葉雅紀さん：

（パスポート）10年前にとって、また今年だからまた10年後も一緒だね。