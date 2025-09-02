ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）



‪☆‪☆‪☆‪☆

【ルールは守りましょう】



「先日、某夏フェスを観に行きました。入場待ちの行列に並んでいるときに日傘をさしている人がいて、傘の先が何度も僕の帽子にあたってきました。そこは日傘禁止のエリア。ルールは守れって言ってんの！」



自身も音楽フェスを主催しているワタナベフラワーは「熱中症対策も必要だが、行列など人の多い場所だと日傘が強風で飛んでしまうなど危険な場合がある。ただ、夏フェスビギナーだとルールが分からなかったりするので、周知する側も意識が必要。なんにしても思いやりが大事です」と語った。

ワタナベフラワーのベース・ムサ（写真奥）と、ボーカルのクマガイタツロウ（写真手前）

【映画館のマナー】



「楽しみにしていた映画を観に行ったときの不幸話です。映画はとても良かったのですが、隣の人のスマートフォンの通知音とフラッシュが何度も光り、めちゃくちゃストレスでした。席のポジションミスったなぁ……」



パーソナリティー陣は「あなたのミスではない。変な客が隣に来てしまっただけ。そんな人には早く帰ってほしいなー」「話をしながら観たいという人は『騒いでも良いシアター』というものもあるので、そういう場所で観てほしい」と共感していた。

映画館のマナー違反はダメ！

【アリ？ ナシ？】



「友人がおススメの曲を聞かせてくれるということでワイヤレスイヤホンを貸そうとしてくれたんですが、ちょっと汚れているのが見えてしまいました。とっさに『私、耳の穴が大きくて普通のイヤホンが合わないから、サブスクのリンクを送ってくれたら自分で聴くよ』と誤魔化しました。友人の厚意を断ってしまったことでモヤモヤするし、曲自体も好みではなく……。友人には、『ダブルでごめん』と思っています。みなさんはイヤホンの共有できますか？」



スタジオでは「イヤホンは無理かもなー。汚れていたらなおさら」「モヤモヤしたかもしれないけど、あなたは相手を傷つけないで断る優しさがある。僕だったら『汚なっ！』と反射的に言ってしまうかも」「自分が聴いている曲を相手のイヤホンにも届けられるようなアプリがあれば問題は解決」など、様々な意見が交わされた。

親切心と分かっていても、困る事ってありますよね……

【締め出された夫】



「この前、妻が仕事に行くのを外まで見送りにいきました。見送り後、家に入ろうとしたら玄関が開きません。間違って鍵を閉めてしまったようです。私の手元には鍵はおろか財布もスマホもなく、どうすることもできません。妻が帰ってくるまで5時間。じっと待てる訳もなく、彼女の職場まで2時間半ほど歩き鍵を受け取りました」



メンバーは「2時間半も歩いたのはすごい」「職場まで行ける服装で良かった」と、まずは寄り添った。その上で「身分証がなかったら職場に入れてもらえない可能性があったかも」「近所の人にお金を借りてタクシーで行くこともできるので、普段からのご近所付き合いの大切さを痛感する」と話していた。

ワタナベフラワーのギター・イクロー

※ラジオ関西『Clip水曜日』8月20日放送回より