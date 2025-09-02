【fromis_9出演】ギャグコンサート

2025年より新事務所のASND Entertainmentへ移籍し、SONG HAYOUNG(ソン・ハヨン)、PARK JIWON(パク・ジウォン)、LEE CHAEYOUNG(イ・チェヨン)、LEE NAGYUNG(イ・ナギョン)、BAEK JIHEON(ペク・ジホン)による5人体制で新たなスタートを切ったfromis_9(プロミスナイン)。

移籍前と同じグループ名での活動再開はファンを歓喜させ、新体制となって初のカムバックとなった「From Our 20's」(6月25日発売)も大きな話題に。タイトル曲「LIKE YOU BETTER」が韓国KBSの音楽番組「ミュージックバンク」で首位を獲得するなど、涙を流しながら喜ぶ姿も反響を集めた。

デビュー後初となるワールドツアー「2025 fromis_9 WORLD TOUR [NOW TOMORROW.]」も、8月9日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタートさせており、9月23日(火)の東京公演も控える彼女たち。再始動に伴う多忙な活動を送る中、「From Our 20's」のカムバック期には、韓国の国民的お笑い番組「ギャグコンサート」に出演し、変わらぬ美貌と共にバラエティ能力の高さを振りまいた。

5人体制となったfromis_9が出演した「ギャグコンサート」 (C)KBS

韓国で25年間にわたって親しまれている「ギャグコンサート」は、人気コメディアンが公開コントを繰り広げるお笑いショー。日本で例えるなら"吉本新喜劇"的なスタイルで、その吉本興業とコラボした「ギャグコンサートin JAPAN」も昨年から催され、今年も9月3日(水)に、吉村崇(平成ノブシコブシ)や5GAP、ネルソンズ、エルフといった日本の人気芸人が顔を揃えた同イベントが2年連続で開催される。

本国・韓国でレギュラー放送中の「ギャグコンサート」には、K-POPアイドルたちがゲストとして登場することもしばしば。これまでにもTWICEのMINA(ミナ)＆SANA(サナ)や、LE SSERAFIMのSAKURA(サクラ)とHUH YUNJIN(ホ・ユンジン)、さらに最近ではNCT WISHの韓国人メンバー、SION(シオン)とJAEHEE(ジェヒ)が出演し、音楽ステージとは異なる素顔が注目を集めてきた。

【fromis_9出演】ギャグコンサート (C)KBS

そして今回、9月13日(土)にKBS Worldにて日本初放送される第1128回(韓国放送日：2025年6月29日)に、5人体制となったfromis_9が初参戦。観客参加型のお笑いネタから、"恋愛あるある"の面白トーク、シチュエーションコントなど多彩なコーナーの中でも特に人気の高い、男女のデートを題材とした「Deffcon(デフコン)はどう？」に登場した。

ステージにお揃いのデニムファッションで姿を現し、観客が沸き立つ中、人気コメディアンのチョ・スヨン、シン・ユンスンを相手に、オーバーリアクションで応戦。完璧なビジュとは裏腹に、コミカルかつ絶妙なノリツッコミで笑いを連発する等身大な姿は、好感度抜群だ。

【fromis_9出演】ギャグコンサート (C)KBS

さらに新曲「LIKE YOU BETTER」の一節を踊り、キレのある動きで会場を沸かせるなど、アーティストとしての魅力もアピールし、大きなインパクトを残した。新体制となり、初のワールドツアー開催で今後さらなる活躍が期待されるタイミングだけに、"吉本新喜劇"的なお笑いショーで露わになった彼女たちの意外な素顔にも注目したい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報【スカパー！】

【fromis_9出演】ギャグコンサート

放送日時：2025年9月13日(土)17:20〜

チャンネル：KBS World

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ