なにわ男子の最強ビジュアルコンビ“みちきょへ”こと、道枝駿佑さん×高橋恭平さんが表紙に登場！ 雑誌『anan』最新号【COVER STORY】

9/3(水)発売のanan2461号「2025年秋ananモテコスメ大賞」特集の表紙は、なにわ男子の道枝駿佑さん×高橋恭平さん。表紙撮影のエピソードを紹介します。

秋と夏の年に2回、いま手に入れたい旬のコスメを紹介するanan恒例の「モテコスメ特集」の表紙を飾るのは、なにわ男子の道枝駿佑さん×高橋恭平さん。グループ内の自他ともに認める最強ビジュアル担当“みちきょへ”が、バディでanan表紙に登場するのは初めて。今回は特集に合わせ「スモーキー“ランウェイ”Eye」「透けツヤ“オトナキス”Lip」「自発光“うぶきゅん”Cheek」と3つのトレンドメイクをテーマに立て、撮影を行いました。

まず初めに撮影したのは、目の下にふんわりとオレンジのチークをのせ、内側から上気したような血色感を演出した「自発光“うぶきゅん”Cheek」がテーマのカットから。彼らのイノセントな魅力が引き立つよう、チーク以外のメイクやヘアスタイルは極力ナチュラルにまとめ、衣装も素肌にGジャンを羽織ったデニムオンデニムコーデで、飾らない雰囲気に。着替えを終え、真っ白な布を敷いたシンプルなセットの前に揃って立つふたり。透明感あふれるその佇まいに撮影前から「さすが！」「素敵！」とスタッフから次々に声が…！ そんなスタッフの盛り上がりに、少し照れた表情を浮かべる道枝さんと、クールな表情を崩さない高橋さんの対照的なリアクションも印象的でした。実際に撮影が始まると、背中を合わせたり、道枝さんが高橋さんの肩を抱いたり、お互いの頬を寄せたりと、息ぴったりのポージングで神ショットが連発。撮影の途中で、ふたりのヘルシーな色気をより際立たせせるため、Gジャンのボタンを留める位置を変え、鎖骨がのぞくセクシーな着こなしにコーディネートをアレンジ。デビューから4年が経ち、ピュアさと色気、どちらの魅力も手に入れた、今のふたりにしか表現できない唯一無二の世界観に仕上がりました。

次に撮影したのは「透けツヤ“オトナキス”Lip」をテーマに、シアーな光沢感を纏った赤リップが主役のメイク。先ほどまでのイノセントな雰囲気から一転、背景は黒にチェンジ。衣装も道枝さんはオールブラックのスーツ、高橋さんは黒スーツに白のサテンシャツを合わせた、クールで危険な男たちに変身！ 撮影が始まる前、このカットは「『アダルティー』（西畑大吾さん×藤原丈一郎さん×大橋和也さんのユニット曲）の世界観を想像していただけたら…」と編集部から説明すると、思わずニヤッと顔がほころぶ場面も。その言葉だけで撮影意図を十分に汲み取っていただき、色っぽい表情とポーズでカメラの前に立つふたりのオーラは圧巻です。続けて撮ったソロカットでは黒のレザーの手袋を口で外したり、赤いバラをくわえたりと、メイクの主役である赤リップが強調されるセクシーなショットの撮影にも挑戦しました。当初は道枝さんに白のバラ、高橋さんに赤いバラを…と２種類のバラを用意していましたが、より“アダルティー”な雰囲気になるのは「やっぱり赤！」と予定を変更し、おふたりとも赤いバラをくわえ撮影を行いました。ワイルドかつ妖艶な魅力が漂う、ふたりの貴重なカットの数々は必見です。

最後のメイクテーマは「スモーキー“ランウェイ”Eye」。今季トレンドのグレイッシュカラーのアイシャドウを目元にオン＆ダークカラーのネイルを塗った、ちょっぴりロックテイストなメイクに。衣装も道枝さんはオフホワイト、高橋さんはグレーのスーツの上にそれぞれ柄もののシャツを羽織り、パールのネックレスをつけた上級者なスタイリングへお着替え。スタイリッシュな衣装に負けることなく、服を着こなせるのはモデル業もこなすおふたりならでは！ このカットの撮影を行ったのは、実際のおふたりのメイクルームの一角。ライト付きの大きな鏡をのぞき込んだり、サングラスをかけたりと、ライブ前のロックスターをイメージして撮影を行いました。スタッフが鏡に写り込んでしまうため、カメラマンとおふたりのみでメイクルームに入り、濃密な空間での撮影となったこのカット。そんな写真内に漂う緊張感や、ふたりの高い集中力にもぜひ注目してご覧ください。

今回の撮影を行ったのは、道枝さんの誕生日の直前だったため、撮影が終わり、サプライズで誕生日のケーキをお渡しする予定でしたが、ケーキを隠してあった部屋の扉を道枝さんが偶然開けてしまうハプニングが…。グダグダなサプライズでしたが、ケーキを喜んでくださった優しい道枝さん＆一緒にお祝いをしてくださった高橋さん。そんな和やかな雰囲気のなか始まった対談では、終始ふたりの“ツンデレ”が止まらず、グラビア撮影時のカッコいい姿とは別人のような、笑いの絶えない時間に。「この機会にお互いへの感謝の気持ちを伝えてほしい」とお願いすると、質問にかぶるように「ないです！（笑）」とほぼ同時に即答する息ぴったりな“みちきょへ”。面と向かうと、恥ずかしくて伝えられないと何度も“抵抗”をするやりとりが続き…、なかなか素直になれないふたりの微笑ましいやりとりは最終的にどうなったのか…？ ぜひ誌面でチェックしてください。さらに「もしふたりでお芝居をするなら、どんな作品がいいですか？」と質問すると、「ヒロインをふたりで取り合うような王道のラブストーリーがいい」と声を揃えた彼ら。「最終的にヒロインと結ばれるのはどっち？」と伺うと、意外な答えが…！ 美しい写真の数々とともに、充実のインタビューもぜひじっくりとお楽しみください。（KS）

あえて茎の部分はカットし、口元でバラが咲いているような幻想的なシチュエーションをイメージして撮影を行いました。残念ながら使用しなかった白いバラとのカットは、またの機会をお楽しみに。