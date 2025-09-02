山形県内では連日、クマの目撃が相次いでいます。

きょうは鶴岡市と山形市でもクマが目撃され、鶴岡市ではクマが網戸を開けようとしていたことがわかりました。

鶴岡市によりますと、きょう午前８時２０分ごろ、鶴岡市加茂の民家の敷地内で、体長１メートルほどのクマ１頭が目撃されました。

この家の住民によりますと、「ガサガサ」と物音がしたため、確認したところ、クマが家の網戸を開けていたということです。幸い、人やモノへの被害はありませんでした。

当時、クマは窓に前足をかけていたとみられ、網戸は１０センチから１５センチほど開けられたということです。

住民が網戸を閉めるとその音に驚いたのか、クマは逃げていき姿が見えなくなったということです。

■山形市でも...



佐藤友美アナウンサー「こちらはクマの被害があった畑です。ご覧の通り、夕顔が食べられた跡があります。こちらの地域ではクマが畑を転々と移動し、作物の被害が相次いでいます」

一方、山形市片谷地では、クマによる食害が起きました。

山形市によりますと、この辺りでは、先月（８月）２０日から、須川の上流から下流にかけてクマが移動したと見られ、毎日のように農作物が被害にあい、ユウガオやカボチャなどが食い荒らされた跡や足あとなどが見つかっています。

この地区の自治会長によりますと、須川にはクマが隠れやすい薮や林が広がっていて、明け方に被害を発見することが多いことから地域の人は、夜間は畑に行かないようにしているということです。

畑の所有者「おっかなくてすぐ戻りました、仕事しないで。結構遠くまで（作物を）持ち込んで食い散らかしたみたいな状態でした。その辺の林の中に隠れているんじゃないか、日中は。須川もあるし」

旬を迎えた桃が...

別の畑では旬を迎えた桃が被害にあいました。

畑の所有者「食べごろのやつが２０個ほどあったんですけど、全部中を食べて、残っていたのは種ぐらい」

木には、クマが登ったと思われる傷があり枝も折られていました。

畑の所有者「木に登って枝を寄せて食べている、だから所々枝が折れているやつとか」



畑の所有者「山形で生まれたけれど、クマが出たのは初めてですよ、冗談かと思った」

山形市は、この辺りにクマがいるとみて箱ワナを１つ設置していて、あす以降に、もう１つ箱ワナを増やす予定だということです。